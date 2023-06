Obsežen ruski raketni napad v Ukrajini, trije mrtvi, več ranjenih

V ruskih zračnih napadih na mesto Krivi Rog v osrednji Ukrajini so bili davi ubiti trije ljudje, več kot 30 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ruskih zračnih napadih so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine.

Rusija je ponoči izvedla "obsežen raketni napad" na osrednje ukrajinsko mesto Krivi Rog, v katerem so bili ubiti trije ljudje in več kot 30 ranjenih, poškodovana pa je bila tudi civilna infrastruktura. "Imamo mrtve in ranjene," je prek aplikacije za sporočanje Telegram sporočil Sergej Lisak, guverner regije Dnipropetrovsk, v kateri se nahaja Krivi Rog. Ruski zračni napadi so zadeli več civilnih objektov v mestu, med drugim petnadstropno stavbo, je povedal župan mesta Krivi Rog Oleksandr Vilkul je navedel, da naj bi bilo pod ruševinami ujetih vsaj sedem ljudi. Še vedno potekajo reševalne akcije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih delil videoposnetek posledic udarca v Krivem Rogu, v katerem je zapisal: "Žal imamo mrtve in ranjene... Teroristom ne bo nikoli odpuščeno in odgovarjali bodo za vsako izstreljeno raketo." Zelenski bi lahko razdejanje v Krivem Rogu vzel precej osebno, saj je to njegovo rojstno mesto. Zgodaj zjutraj so se po vsej Ukrajini oglasile sirene za zračni napad, kijevski vojaški uradniki pa so navedli, da so sistemi zračne obrambe uničili vse ruske rakete, ki so bile usmerjene proti ukrajinski prestolnici. Vrhovno vojaško poveljstvo Ukrajine je sporočilo, da je bilo uničenih 10 od 14 manevrirnih raket, ki jih je Rusija izstrelila na državo, ter eno od štirih brezpilotnih letal iranske izdelave. Župan Harkova je povedal, da so ruski droni zadeli tamkajšnjo civilno infrastrukturo ter zadeli skladišče in stavbo komunalnega podjetja. Informacij o žrtvah ni bilo.

