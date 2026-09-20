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'Obsežen' ukrajinski napad na Moskvo, Rusija poroča o dveh smrtnih žrtvah

Moskva, 20. 09. 2026 08.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Požar po napadu v Rusiji

249 dronov naj bi po besedah ruskega guvernerja Andreja Vorobjova v nočnem napadu na rusko prestolnico izstrelila Ukrajina. Umrli naj bi najmanj dve osebi, še šest oseb je bilo po njegovih besedah ranjenih. Škodo je utrpela tudi rafinerija nafte v Moskvi, oblasti pa so ustavile lete na dveh letališčih.

Ruski guverner Andrej Vorobjov je sporočil, da je Ukrajina ponoči izvedla "obsežen" napad na moskovsko regijo. Po njegovih navedbah so izstrelili 249 dronov.

Po poročanju BBC, ki navaja ruskega guvernerja, je v več stanovanjskih hišah vzniknil požar, poškodovana je bila rafinerija nafte v Moskvi, oblasti pa so na dveh letališčih ustavile polete. Omejitve na obeh letališčih so do nedelje zjutraj odpravili, vendar so opozorili, da lahko prihaja do zamud pri nekaterih letih.

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Umrli naj bi najmanj dve osebi. 44-letnica je, kot je na Telegramu sporočil guverner, umrla, ko je v trinadstropno stanovanjsko stavbo priletel ukrajinski dron, v okrožju Orehovo-Zujevo pa je umrl starejši moški. Še šest oseb naj bi bilo poškodovanih.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je eden od dronov zadel stavbo v bližini enega od moskovskih bulevarjev, poškodovan pa je bil tudi objekt v rafineriji nafte.

Ukrajinski predstavnik je medtem sporočil, da je Rusija v soboto napadla regiji Kijev in Sumi, v napadih pa da je umrlo osem ljudi, tudi trije otroci.

Rusija in Ukrajina sta v zadnjem času okrepili napade, ciljata predvsem na energetske in prometne objekte ter pomembna logistična središča.

Vojna traja vse od 24. februarja 2022, že več kot dve leti, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil obsežno invazijo na Ukrajino.

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