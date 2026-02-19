Naslovnica
Tujina

Obsežna gasilska intervencija v nemškem parlamentu

Berlin, 19. 02. 2026 09.07

Avtor:
N.L. STA
Intervencija v nemškem parlamentu

Detektor plina v stavbi nemškega parlamenta v Berlinu je davi sprožil intervencijo, v kateri sodeluje okoli 80 gasilcev. Najverjetneje je ušla manjša količina nevarne snovi, je na podlagi prvih razpoložljivih informacij povedal tiskovni predstavnik gasilcev.

Predstavnik je potrdil, da so gasilci vstopili v prostor, iz katerega je prišel alarm. Kot varnostni ukrep pa so pred Reichstagom vzpostavili postajo za dekontaminacijo.

Zakaj se je alarm sprožil, še vedno preiskujejo, a predstavnik gasilcev je omenil, da bi vzrok lahko bila visoka koncentracija čistila.

Zaradi intervencije so morali v bližini stavbe Reichstaga omejiti promet in preusmeriti avtobusne linije, ki vozijo mimo stavbe parlamenta, poroča dpa.

Nemčija parlament Reichstag gasilci alarm intervencija

Srhljiv posnetek z Jahorine: otrok padel z žičnice

Nekdanjemu južnokorejskemu predsedniku najstrožja zaporna kazen

pimpeldraper
19. 02. 2026 09.46
To gaje en vegeterjanc spustu...
