Obsežna gasilska intervencija v nemškem parlamentu

Predstavnik je potrdil, da so gasilci vstopili v prostor, iz katerega je prišel alarm. Kot varnostni ukrep pa so pred Reichstagom vzpostavili postajo za dekontaminacijo.

Zakaj se je alarm sprožil, še vedno preiskujejo, a predstavnik gasilcev je omenil, da bi vzrok lahko bila visoka koncentracija čistila.

Zaradi intervencije so morali v bližini stavbe Reichstaga omejiti promet in preusmeriti avtobusne linije, ki vozijo mimo stavbe parlamenta, poroča dpa.