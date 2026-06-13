Iskalna akcija s tragičnim koncem: v narasli Dravi se je med kopanjem utopil 14-letnik

Le slabe tri kilometre od slovensko-hrvaške meje je okoli 12.10 narasla Drava med kopanjem po neuradnih informacijah odnesla 14-letnega fanta, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

Izginil je v stari strugi Drave, med naseljema Gornji Hraščan in Pušćine.

Stekla je obsežna iskalna akcija, na terenu so bile vse intervencijske ekipe – policisti, reševalci, tudi potapljači. Območje so prečesavali tako na kopnem, kot ob in v sami reki, pomagali so si tudi z droni. Natančne okoliščine nesreče še niso znane.

Potral eMeđimurje navaja, da so mladeniči, ki so bili z njim, domnevali, da se je utopil. Okoli 15. ure pa je predstavnik za odnose z javnostmi medžimurske policijske uprave Radovan Gačal za RTL Danas potrdil, da so pogrešanega fanta našli mrtvega. Preiskava še poteka.

Iskanje so dodatno oteževale zahtevne razmere na Dravi. Reka ima na tem območju zaradi nedavnih obilnih padavin precej povišan vodostaj in močne tokove, kar je še dodatno oteževalo razmere za iskanje.