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Iskalna akcija s tragičnim koncem: v narasli Dravi se je med kopanjem utopil 14-letnik

Varaždin, 13. 06. 2026 15.16 pred 50 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Narasla reka Drava

V stari strugi reke Drave med naseljema Gornji Hraščan in Pušćine, nedaleč od meje s Slovenijo, je med kopanjem izginil 14-letni fant. Stekla je obsežna iskalna akcija, na terenu so bile vse intervencijske službe. Fanta so našli mrtvega.

Le slabe tri kilometre od slovensko-hrvaške meje je okoli 12.10 narasla Drava med kopanjem po neuradnih informacijah odnesla 14-letnega fanta, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

Izginil je v stari strugi Drave, med naseljema Gornji Hraščan in Pušćine.

Stekla je obsežna iskalna akcija, na terenu so bile vse intervencijske ekipe – policisti, reševalci, tudi potapljači. Območje so prečesavali tako na kopnem, kot ob in v sami reki, pomagali so si tudi z droni. Natančne okoliščine nesreče še niso znane.

Potral eMeđimurje navaja, da so mladeniči, ki so bili z njim, domnevali, da se je utopil. Okoli 15. ure pa je predstavnik za odnose z javnostmi medžimurske policijske uprave Radovan Gačal za RTL Danas potrdil, da so pogrešanega fanta našli mrtvega. Preiskava še poteka.

Iskanje so dodatno oteževale zahtevne razmere na Dravi. Reka ima na tem območju zaradi nedavnih obilnih padavin precej povišan vodostaj in močne tokove, kar je še dodatno oteževalo razmere za iskanje.

Hitra in hladna reka

Policija ob tem znova poziva ljudi, naj se ne kopajo v rekah, še posebej v času, ko so vodostaji visoki, voda pa še vedno precej hladna. Takšne razmere so namreč lahko izjemno nevarne in nepredvidljive.

Podobna tragedija se je v Dravi zgodila tudi lansko poletje, ko je deroča voda v bližini kraja Belišće odnesla devetletnega dečka. Truplo dečka so po več dneh intenzivnega iskanja našli nekaj kilometrov od kraja, kjer mu je zdrsnilo v reko.

Tudi leta 2022 smo poročali o utopitvi v Dravi. 18-letni dijak iz Angole, ki je v sklopu Erasmusove izmenjave v Mariboru opravljal praktičnipouk, je prosto popoldne preživljal s prijatelji ob druženju na pomolu Drave v Rušah. Skakali so v reko, 18-letnik pa po skoku v vodo ni več priplaval na površje. Njegovi sošolci so poklicali na pomoč, a je bilo za nesrečnega fanta žal že prepozno.

Drava moški iskalna akcija

Policija znova odpira primere: kaj se je zgodilo izginulim dekletom?

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