Obsežna iskalna akcija: Poljak ženi poslal fotografijo, nato med neurjem izginil

V hrvaškem gorovju Biokovo poteka obsežna iskalna akcija za pogrešanim Poljakom. Na terenu je več kot 40 ljudi. 40-letnik je soprogi poslal fotografijo s planin, nato pa med neurjem, ki se je razbesnelo nad gorovjem, izginil.

icon-expand Iskalna akcija pogrešanega Poljaka na Biokovem FOTO: HGSS

Več kot 40 pripadnikov Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) od zgodnjega jutra išče 40-letnega državljana Poljske, ki je od včeraj pogrešan. Odšel je v gorovje Biokovo nad Makarsko, soprogi se je nazadnje okoli 15. ure javil z grebena Svetega Ilije, ko ji je poslal tudi nekaj fotografij. A ker ga kasneje ni več mogla doklicati, je o tem obvestila in zaprosila za pomoč pristojne službe, poroča 24sata. Gorski reševalci iz Makarske so ga pričeli iskati že sinoči, danes zjutraj so se jim pridružili še kolegi iz Splita in Dubrovnika. Na pomoč je prišel tudi helikopter hrvaškega vojnega letalstva in zračne obrambe, ki teren pregleduje iz zraka in reševalce prevaža na vrh gorovja. Pomagajo si tudi z droni. "Moški se je na Biokovo napotil sam, kolikor nam je znano, je ob odhodu s seboj imel dovolj vode. A včeraj je bil izredno soparen in težak dan in zato nismo prepričani, da bi imel še dovolj tekočine. Moški je sicer aktiven športnik, ukvarja se s tekom, zato upamo, da je močan in vzdržljiv," je dejal eden od gorskih reševalcev Ante Jukić. Proti večeru je področje Biokova zajelo močno neurje, teren pa velja za enega najzahtevnejših na Hrvaškem - poln je prepadnih sten in v glavnem nizkega rastlinja. "Kamorkoli se obrnete, je pred vami pet ur hoje," pravi Jukić. Poleg terena pa tako reševalcem, kot pogrešanemu Poljaku, pa na roko ne gredo niti visoke temperature - termometer se je danes na tem območju namreč povzpel na vrtoglavih 35 stopinj Celzija.

icon-expand V iskalni akciji sodeluje 40 gorskih reševalcev iz Dubrovnika, Makarske in Splita. Na pomoč je priskočil tudi helikopter hrvaškega vojnega letalstva in zračne obrambe, ki teren pregleduje iz zraka. FOTO: HGSS

40-letni poljski turist je z družino dopustoval v Breli, je pojasnil načelnik HGSS iz Makarske Ante Kukavica. Včeraj se je napotil proti vrhu Svetega Ilija, ki leži na nadmorski višini okoli 1640 metrov. Gre za enega najzahtevnejših vzponov, pot namreč otežujejo številni ostri vrhovi in prepadne stene. Po podatkih, s katerimi razpolagajo reševalci, se je iz Brele odpravil proti Bukovcu- Ščirovcu, vračal pa naj bi se po poti Motika - Veliko Brdo. Ženi je preko mobilnega telefona zadnje fotografije poslal z lokacije pod vrhom, od takrat pa se ni več javljal, niti ni odgovarjal na pozive. Po podatkih pristojnih, je bil oblečen v športne hlače, belo majico, mordro-belo kapo, na roki je imel športno uro. Vse, ki bi ga videli, ali karkoli vedeli o njem, prosijo, da jih o tem obvestijo.

Včeraj se je na tem območju razbesnelo močno neurje, reševalci pa zdaj predpostavljajo, da bi lahko vreme botrovalo njegovemu izginotju. Kot poroča 24sata, je na tem gorskem vrhu zgrajena kapela v čas svetemu Iliji, ki ga poznamo kot preroka, ki zapoveduje gremenju in padavinam. Nevihte na tem območju si namreč poznane po še posebej močnih neurjih, kakršno je bilo tudi petkovo. Teren zahteven tudi za najbolj izkušene planince "Nažalost so vsako leto iskalno-reševalne akcije, kot je ta, na Biokovem pogostejše. Nekatere se končajo tudi s smrtjo. To je letos že šesta takšna akcija HGSS Makarska. In ne glede na to, koliko opozarjamo na vse nevarnosti in izzive, ki jih s seboj prinaša vzpon na Biokovo, to očitno še zmeraj ni dovolj za tuje turiste, ki - ne glede na to, kako so izkušeni - ne poznajo te lepe, a surove planine,"pravijo na gorski reševalni službi.

