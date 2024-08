Obsežna iskalna akcija za osemletno turško deklico, aretirali njenega brata

Po poročanju turških medijev so takoj po prijavi izginotja sprožili iskalno akcijo, v vas v bližini Diyarbakrja pa so napotili lokalne reševalne ekipe, vključno z žandarmerijo, psi sledilci in ekipami za iskanje pod vodo.

Osemletna Narin Güran je 21. avgusta od doma odšla na tečaj korana, a se po njem ni več vrnila domov. Njeni sorodniki so prvotno mislili, da se je šla po tečaju igrat z drugimi otroki k stricu, a so naposled šokirani ugotovili, da deklice ni tam.

Oblasti so zaslišale okoli 150 lastnikov vozil, ki naj bi se v času izginotja deklice nahajali na območju. Preiskali so tudi hiše v soseščini in 20 kilometrov dolg namakalni kanal, okoliška močvirja, polja in vodnjake. Policijski helikopterji preiskujejo območje iz zraka.

Otroški čevelj, posnetek, aretacija brata?

V noči na 22. avgust so med preiskavo ob cestišču, približno tri kilometre od doma družine Güran, našli otroški čevelj. Obuvalo so pokazali dekličinim staršem, ki so sprva potrdili, da pripada Narin, a so kasneje sporočili, da velikost čevlja ni prava. Kljub temu so obuvalo odnesli v laboratorij na nadaljnjo preiskavo.

Od začetka iskalne akcije so pregledali tudi več posnetkov, eden od njih prikazuje deklico na dan izginotja. Narin se na posnetku s štirimi prijateljicami vrača s tečaja. Kot so povedale vrstnice, se je deklica kasneje ločila od skupine in se po hriboviti cesti podala proti svojemu domu. A do domače hiše naj ne bi nikoli prišla.

Za kurdski spletni portal Rûdaw je dekličina mama Yüksel Güran povedala, da si obupno želi, da bi hčer našli čim prej. "Počutim se, kot da se svet okoli mene sesuva. Ne morem dihati, ne razumem ljudi. Kot bi bila v ječi. Ne vem, ali je moja hči v rokah dobrih ali slabih ljudi. Ne vem, ali je živa ali mrtva," je delila svoj obup.

Pravosodni minister Yilmaz Tunc je sicer sporočil, da preiskava poteka v več smereh, potrdil pa je tudi, da je ena oseba v priporu. Aretirali naj bi njenega 18-letnega brata, na telesu katerega naj bi odkrili ugrize. Zaradi slednjih ga bodo pregledali na inštitutu za sodno medicino v Istanbulu, kjer bodo preverili, ali bi rane lahko povzročila izginula deklica.