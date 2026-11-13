Globalna operacija TorNado: v Sloveniji 11 aretacij

V obsežni operaciji, v kateri je sodelovalo 14 držav, so prestregli združbo, ki je prek temnega spleta na več različnih ilegalnih tržnicah usmerjala trgovino z drogo in orožjem. Preiskovali so jih od maja 2025 do oktobra 2026.
Med mednarodnimi preiskavami so v Evropi skupno zasegli skoraj tono drog, med drugim 150 kilogramov amfetamina v Nemčiji, 150 kilogramov ketamina v Združenem kraljestvu, 40 kilogramov MDMA na Nizozemskem in 50 kilogramov konoplje v Franciji in kokain. Skupaj z ZDA, Avstralijo in Novo Zelandijo so zasegli kar pet ton drog.
Našli so tudi nore gobe, vape s THC, več kot milijon tablet na recept, zasegli so še 57 kosov strelnega orožja in streliva ter več kot 60 milijonov evrov v gotovini in kriptovalutah.
354 aretacij
Po vsem svetu so izvedli 354 aretacij, od tega največ v ZDA – 132, sledijo Združeno kraljestvo (59), Madžarska (45), Nemčija (41), Francija (23), Nova Zelandija (13), Nizozemska (12), Avstrija (6), Irska (5), Češka (4), v Avstraliji in na Finskem so aretirali po eno osebo, v Sloveniji 11.
V Sloveniji so v operaciji TorNado sodelovali Uprava kriminalistične policije, Generalna policijska uprava in Uprava kriminalistične policije Maribor. Europol je nato naprej skrbel za koordinacijo in izmenjavo obveščevalnih podatkov ter sledil nezakonitim transakcijam.
Za podrobnosti operacije na slovenskih tleh smo zaprosili Generalno policijsko upravo, njihove odgovore še čakamo.
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