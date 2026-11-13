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Globalna operacija TorNado: v Sloveniji 11 aretacij

Maribor, 13. 11. 2026 10.11 pred 9 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.L.
Europol in Slovenska policija med operacijo TorNado

V več kot leto dni dolgi mednarodni operaciji TorNado so organi pregona razbili kriminalno mrežo, ki je prek temnega spleta prodajala in kupovala drogo ter orožje. Aretirali so več kot 350 ljudi, od tega tudi 11 v Sloveniji. Med zaseženim je pet ton drog, milijon tablet in več kot 60 milijonov evrov v gotovini in kriptovalutah.

Europol in Slovenska policija med operacijo TorNado
Europol in Slovenska policija med operacijo TorNado
FOTO: Europol

V obsežni operaciji, v kateri je sodelovalo 14 držav, so prestregli združbo, ki je prek temnega spleta na več različnih ilegalnih tržnicah usmerjala trgovino z drogo in orožjem. Preiskovali so jih od maja 2025 do oktobra 2026.

Med mednarodnimi preiskavami so v Evropi skupno zasegli skoraj tono drog, med drugim 150 kilogramov amfetamina v Nemčiji, 150 kilogramov ketamina v Združenem kraljestvu, 40 kilogramov MDMA na Nizozemskem in 50 kilogramov konoplje v Franciji in kokain. Skupaj z ZDA, Avstralijo in Novo Zelandijo so zasegli kar pet ton drog.

Našli so tudi nore gobe, vape s THC, več kot milijon tablet na recept, zasegli so še 57 kosov strelnega orožja in streliva ter več kot 60 milijonov evrov v gotovini in kriptovalutah.

354 aretacij

Po vsem svetu so izvedli 354 aretacij, od tega največ v ZDA – 132, sledijo Združeno kraljestvo (59), Madžarska (45), Nemčija (41), Francija (23), Nova Zelandija (13), Nizozemska (12), Avstrija (6), Irska (5), Češka (4), v Avstraliji in na Finskem so aretirali po eno osebo, v Sloveniji 11.

V Sloveniji so v operaciji TorNado sodelovali Uprava kriminalistične policije, Generalna policijska uprava in Uprava kriminalistične policije Maribor. Europol je nato naprej skrbel za koordinacijo in izmenjavo obveščevalnih podatkov ter sledil nezakonitim transakcijam.

Za podrobnosti operacije na slovenskih tleh smo zaprosili Generalno policijsko upravo, njihove odgovore še čakamo.

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KOMENTARJI9

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Stauffenberg
13. 11. 2026 10.28
Vsi razen teh 11 v Sloveniji bodo sedeli v zaporih.
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+1
1 0
Wolfman
13. 11. 2026 10.28
Naša policija in organi se lahko le zahvalijo tujim sližbam za opravljeno, to je pa tudi vse.
Odgovori
+1
1 0
Morgoth
13. 11. 2026 10.24
Zdaj bo pa Brko ostal brez belega 😥
Odgovori
+2
3 1
Janez23
13. 11. 2026 10.22
Od 354 aretiranih jih bodo 11 oprostili, jim dali odškodnino in spustili na prostost. Ostalih 343 zna pa kar naj....
Odgovori
+4
4 0
HitriKrtek
13. 11. 2026 10.20
Odlično! Kdaj boste preiskali Janšo in Black Cube! To je hujše od vseh drog in orožja!
Odgovori
-1
2 3
Thor78
13. 11. 2026 10.33
Pa 8. marec, ki je financiran iz tujine in se nenehno vpleta v volitve.
Odgovori
0 0
Protoc
13. 11. 2026 10.18
Kdaj bo v Bruselju kaksna akcija..tam z Ursulo kradejo ko srake
Odgovori
+2
4 2
MESE?AR
13. 11. 2026 10.17
Takoj bodo cene poskočile za "robo" !
Odgovori
+3
3 0
proofreader
13. 11. 2026 10.15
Bravo, zdaj pa je še sodstvo na vrsti.
Odgovori
+2
3 1
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