Globalna operacija TorNado: v Sloveniji 11 aretacij

V obsežni operaciji, v kateri je sodelovalo 14 držav, so prestregli združbo, ki je prek temnega spleta na več različnih ilegalnih tržnicah usmerjala trgovino z drogo in orožjem. Preiskovali so jih od maja 2025 do oktobra 2026.

Med mednarodnimi preiskavami so v Evropi skupno zasegli skoraj tono drog, med drugim 150 kilogramov amfetamina v Nemčiji, 150 kilogramov ketamina v Združenem kraljestvu, 40 kilogramov MDMA na Nizozemskem in 50 kilogramov konoplje v Franciji in kokain. Skupaj z ZDA, Avstralijo in Novo Zelandijo so zasegli kar pet ton drog.

Našli so tudi nore gobe, vape s THC, več kot milijon tablet na recept, zasegli so še 57 kosov strelnega orožja in streliva ter več kot 60 milijonov evrov v gotovini in kriptovalutah.