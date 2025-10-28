Obsežna policijska operacija v Riu de Janeiru, več kot 60 mrtvih

Policijska racija, ki jo je označil za največjo v zgodovini zvezne države, je bila usmerjena proti eni najmočnejših brazilskih kriminalnih združb z imenom Comando Vermelho (Rdeči komandos).

"To je bil nujen in strateški odziv proti organiziranemu kriminalu, ki terorizira naše skupnosti," je dejal guverner zvezne države Rio de Janeiro Claudio Castro .

Začela se je v zgodnjih jutranjih urah in je potekala v več soseskah na severu Ria de Janeira, med drugim v favelah Penha in Alemao.

Za uničenje barikad, ki so jih preprodajalci mamil postavili v ozkih ulicah favel, je policija uporabila dva helikopterja in 32 oklepnih vozil.

Oblasti so sporočile, da so močno oborožene tolpe za napad na policijske sile uporabile drone, opremljene z orožjem, kar kaže na vse večjo militarizacijo kriminalnih mrež v Riu de Janeiru.

Policija je sporočila, da je v operaciji zasegla približno 50 kosov strelnega orožja, vključno z 31 vojaškimi puškami, vozili, strelivom in taktično opremo, ki naj bi jo uporabljale tolpe.