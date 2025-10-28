Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Obsežna policijska operacija v Riu de Janeiru, več kot 60 mrtvih

Rio de Janeiro, 28. 10. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
6

V Riu de Janeiru v Braziliji je bilo danes med obsežno policijsko operacijo proti organiziranemu kriminalu ubitih najmanj 60 ljudi, med njimi tudi štirje policisti, poročajo tuje tiskovne agencije. V operaciji proti preprodajalcem mamil, v kateri je sodelovalo 2500 policistov, so aretirali 81 ljudi.

"To je bil nujen in strateški odziv proti organiziranemu kriminalu, ki terorizira naše skupnosti," je dejal guverner zvezne države Rio de Janeiro Claudio Castro.

Policijska racija, ki jo je označil za največjo v zgodovini zvezne države, je bila usmerjena proti eni najmočnejših brazilskih kriminalnih združb z imenom Comando Vermelho (Rdeči komandos).

Začela se je v zgodnjih jutranjih urah in je potekala v več soseskah na severu Ria de Janeira, med drugim v favelah Penha in Alemao.

Za uničenje barikad, ki so jih preprodajalci mamil postavili v ozkih ulicah favel, je policija uporabila dva helikopterja in 32 oklepnih vozil.

Oblasti so sporočile, da so močno oborožene tolpe za napad na policijske sile uporabile drone, opremljene z orožjem, kar kaže na vse večjo militarizacijo kriminalnih mrež v Riu de Janeiru.

Policija je sporočila, da je v operaciji zasegla približno 50 kosov strelnega orožja, vključno z 31 vojaškimi puškami, vozili, strelivom in taktično opremo, ki naj bi jo uporabljale tolpe.

rio de janeiro policijska operacija organiziran kriminal mamila
Naslednji članek

Netanjahu ukazal silovite napade na Gazo: več ubitih, med ranjenimi tudi dojenček

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
energetik10
28. 10. 2025 21.27
edino pravilno, sam žal se bojo najdli taki, ki bojo rekli “dalo bi se z besedami”…
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
28. 10. 2025 21.25
+1
Kmalu ponovitev pri nas?
ODGOVORI
1 0
Definbahija
28. 10. 2025 21.23
+4
To se pričakuje na Dolenjskem. In ni samo Holwb. Je bilo dosti tiče prej (,od 91) ki niso nič naredili. Z SDS NSi in vsemi iz opozicije na čelu
ODGOVORI
4 0
kokicas
28. 10. 2025 21.18
+7
Pri nas policja ni dovolj močna vključit bi bilo potrebno vojsko žal so razmere ušle izpod nadzora
ODGOVORI
8 1
Xxdproxx
28. 10. 2025 21.18
+4
tako bo treba enkrat…
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330