Obsežna reševalna akcija na Savi: rešili 30 ljudi

V reševalni akciji, ki je potekala od ranega jutra, so sodelovali policija, civilna zaščita, gasilci, hrvaška gorska reševalna služba in Rdeči križ, poroča net.hr.
Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je po koncu intervencije pojasnil, da so reševalci iz vode rešili 30 migrantov, državljanov Afganistana, Pakistana, Indije in Bangladeša.
Po besedah ministra so migrante, ki so poskušali nezakonito prečkati mejo, našli na težko dostopnem območju. "Osem migrantov je hospitaliziranih v bolnišnicah v Vinkovcih, Vukovarju in Slavonskem Brodu, medtem ko so preostali na policijski postaji, da se ugotovi njihova identiteta in okoliščine prečkanja meje," je pojasnil Božinović.
Aktivnosti na terenu se sicer še niso zaključile, hrvaška gorska reševalna služba preverja, ali se v vodi nahaja še kakšna oseba.
"Če ne bi bilo tako hitre usklajene akcije, ki se je začela v zgodnjih in poznih urah, torej po polnoči, bi bile posledice zagotovo veliko hujše in morda z velikim številom človeških žrtev," je dejal Božinović.
Domneva se, da so migranti reko prečkali s pomočjo tihotapcev, policija pa bo sprožila kriminalistično preiskavo.
Kot je na seji vlade povedal hrvaški premier Andrej Plenković, je skupina potovala v čolnih. "Čolni so se prevrnili, ko so naleteli na močvirnato območje v reki Savi. Vsi, ki so jih potegnili iz vode, so v redu in je zanje poskrbljeno," je pojasnil in se zahvalil vsem pristojnim službam na terenu.
Kraj, kjer je potekalo reševanje, se sicer nahaja tik ob meji z Bosno in Hercegovino in je del vukovarsko-sremske županije.
