Tujina

Obsežna reševalna akcija na Savi: rešili 30 ljudi

Zagreb, 01. 04. 2026 10.25 pred 27 dnevi 2 min branja 57

Avtor:
M.S.
Reševanje na Savi

Na reki Savi pri Babini Gredi na vzhodu Hrvaške so v zahtevni in obsežni reševalni akciji rešili 30 ljudi. Kot je pojasnil hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović, gre za migrante, ki so med poskusom nezakonitega prečkanja meje z BiH obtičali na težko dostopnem močvirnatem terenu.

V reševalni akciji, ki je potekala od ranega jutra, so sodelovali policija, civilna zaščita, gasilci, hrvaška gorska reševalna služba in Rdeči križ, poroča net.hr.

Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je po koncu intervencije pojasnil, da so reševalci iz vode rešili 30 migrantov, državljanov Afganistana, Pakistana, Indije in Bangladeša. 

Po besedah ministra so migrante, ki so poskušali nezakonito prečkati mejo, našli na težko dostopnem območju. "Osem migrantov je hospitaliziranih v bolnišnicah v Vinkovcih, Vukovarju in Slavonskem Brodu, medtem ko so preostali na policijski postaji, da se ugotovi njihova identiteta in okoliščine prečkanja meje," je pojasnil Božinović. 

Aktivnosti na terenu se sicer še niso zaključile, hrvaška gorska reševalna služba preverja, ali se v vodi nahaja še kakšna oseba. 

"Če ne bi bilo tako hitre usklajene akcije, ki se je začela v zgodnjih in poznih urah, torej po polnoči, bi bile posledice zagotovo veliko hujše in morda z velikim številom človeških žrtev," je dejal Božinović.

Domneva se, da so migranti reko prečkali s pomočjo tihotapcev, policija pa bo sprožila kriminalistično preiskavo. 

Kot je na seji vlade povedal hrvaški premier Andrej Plenković, je skupina potovala v čolnih. "Čolni so se prevrnili, ko so naleteli na močvirnato območje v reki Savi. Vsi, ki so jih potegnili iz vode, so v redu in je zanje poskrbljeno," je pojasnil in se zahvalil vsem pristojnim službam na terenu.

Kraj, kjer je potekalo reševanje, se sicer nahaja tik ob meji z Bosno in Hercegovino in je del vukovarsko-sremske županije.

hrvaška reševanje sava
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amenhotep
01. 04. 2026 16.14
Zakaj sploh reševalna akcija ?
Odgovori


Delavec_Slo
01. 04. 2026 15.06
In kake veze ima to sslovenijo?
Odgovori


Čmrlek
01. 04. 2026 15.09
Ja k nam bojo prisli, revcki.
Odgovori


Rafael Kramar
01. 04. 2026 15.31
Ugani, zakaj je pod zavihkom "Tujina"...?!
Odgovori


natas999
01. 04. 2026 13.46
una leva zofka jih sprejema
Odgovori


natas999
01. 04. 2026 13.36
kaj pa zdej,a jih bomo sprejel???
Odgovori


Malo_sutra
01. 04. 2026 13.15
Smo leta 2026 in ne morem verjeti kaj berem oz kaj morajo ljudje poceti zaradi boljsega zivljenja.
Odgovori


aviktora
01. 04. 2026 13.14
Kdo bo plačal, hrvaški upokojenci!
Odgovori


JApajaDAja
01. 04. 2026 12.58
na srečo nobene ženske in otrok.....
Odgovori


Potouceni kramoh
01. 04. 2026 12.41
A so Nepalci reševali Hrvate ker obratno ni možno hahaha
Odgovori


Rafael Kramar
01. 04. 2026 12.39
Po naslovu že misliš, da bo dobra novica, potem pa izveš, da gre za migrante...
Odgovori


TITO50
01. 04. 2026 12.37
Pomembno za Slovenijo, ker jih bodo hrvati pripeljali na slovensko mejo.
Odgovori


terciar
01. 04. 2026 12.33
Jasno piše, NEZAKONITO prečkanje meje. Se jih bo vrnilo nazaj? Kolikor vem v Indiji in Bangladešu ni vojne?
Odgovori


bazilika555
01. 04. 2026 12.25
vsi ti nesrečniki za boljšim življenjem ...in gnila EU, ki ne zna urediti tega problema. Zapravčjene milijarde, ki ne spremenijo nič Če bi jih namenili v države migrantov ( npr. mza delovna mest, šostvo...itd) in bolj rigorozno ustavili tok, bi bilo lahko bolje.
Odgovori


Levi so barabe
01. 04. 2026 12.25
Pomembno za slovenijo. Če se bo kdo pridružil akciji. Predlagam urednika tega portala
Odgovori


Protoc
01. 04. 2026 11.57
Takoj jih poslat, tistim ki so jim naredili vojno..
Odgovori


mali.mato
01. 04. 2026 12.15
V indiji in bangladešu je vojna?
Odgovori


2fast4
01. 04. 2026 11.56
Udeleženci so presrečni ko lahko hodijo ob Savi reševati de bil cke...
Odgovori


anabanana
01. 04. 2026 11.52
Obsežna reševalna akcija na Savi: rešili 30 ljudi ZA NAŠE NE BI BILO TAKEGA NASLOVA🤐
Odgovori


emilzapata
01. 04. 2026 11.48
v Bangladesu, kjer je povprečna starost prebivalstva pod 20 let, živi 175 milijonov ljudi na površini 145000km, to je toliko, kot vi v loveniji živelo 26 milijonov ljudi, groza, pa že sedaj se prepiramo med sabo, kaj bi šele bilo.
Odgovori


anabanana
01. 04. 2026 11.47
A je v Indiji vojna?????
Odgovori


DAN ODPRTIH VRAT
01. 04. 2026 11.44
Takoj jih poslat na okrevanje v Slovenijo
Odgovori


Semek
01. 04. 2026 11.43
pustite jih noter...
Odgovori


