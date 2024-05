Milano prizadelo najmočnejše deževje v zadnjih 170 letih

V deželi FJK sta močno narasli reki Tilment in Livenza. Iz Benečije poročajo o padavinah in nevihtah, ki so povzročile veliko škode. V mestu Malo v pokrajini Vicenza se je zrušil most. O močnem deževju so poročali tudi iz Benetk.

Italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina (FJK) in Benečija so v noči na danes prizadela huda neurja in močni nalivi, ki so povzročili poplave v več občinah v pokrajinah Videm in Pordenone.

Ujma je povzročila tudi škodo v kmetijstvu. Severno Italijo je v zadnjih 24 urah prizadelo 62 ekstremnih dogodkov, vključno s točo, pri čemer je na stotine hektarjev koruze, pšenice, soje in zelenjave končalo pod vodo, sprožili so se tudi številni plazovi.

Iz Lomardije poročajo, da je v 24 urah v Gardsko jezero priteklo 20 milijonov kubičnih metrov vode. Vodostaj je 136 centimetrov nad hidrometrično ničlo, medtem ko je bil pred natanko enim letom 73 centimetrov. V Lombardiji so o poplavah poročali že v noči na četrtek. Na območju Coma pogrešajo 66-letnega moškega, ki je padel v potok Serenza v Cantù. Stal je na mostu, ki se je zrušil, potem pa ga je pogoltnil narasli hudournik. Reševalne akcije se nadaljujejo tudi v Bellinzagu in Gessateju na območju Milana, ki sta med občinama, ki sta najbolj prizadeti zaradi slabega vremena in poplav. Na območju nenehno brnijo vodne črpalke, zaradi zrušitve dveh mostov je ujetih 10 ljudi, poroča Ansa.

"Gre za nepredvidljiv in izjemen vremenski pojav z intenzivnimi padavinami v zelo kratkem času, zaradi katerega površinska voda ne more hitro odtekati," je dejal predsednik dežele Benečija Luca Zaia.

Lombardija se že od začetka tedna sooča z obilnimi padavinami. Italijansko metropolo Milano in deželo Lombardijo so prizadele obilne padavine. Reka Lambro je v sredo prestopila bregove in poplavila dele mesta. V Milanu so morali rešiti moškega, ki je obtičal v baraki in ga je ogrožala poplavljena reka Lambro. Podobno so na varno umaknili tudi več voznikov, ki so bili ujeti v poplavljenih podvozih.

V mestu Monzi so preventivno zaprli vse šole, ki so v bližini reke. Mestne oblasti pa so pozvale prebivalce, naj ne uporabljajo svojih avtomobilov. Poleg Lambre je v sredo zvečer ponekod bregove prestopila tudi reka Seveso, ki je poplavila milanske soseske Niguarda, Bicocca in Isola.