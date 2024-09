Obsežne preiskave Uskoka v Zagrebu, Osijeku in Vukovarju

Na območju Zagreba, Osijeka in Vukovarja potekajo obsežne kriminalistične preiskave, ki jih usmerja Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). Kot so sporočili, preiskave izvajajo, ker obstaja utemeljen sum o koruptivnih kaznivih dejanjih s področja gospodarske kriminalitete. Tri osebe so aretirali, med njimi naj bi bila Josip Škorić, nekdanji direktor Hrvaških cest, in Zoran Škorić, predsednik Osijek Koteksa.