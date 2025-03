Obsežni izraelski napadi na Gazo terjali najmanj 220 življenj

Iz Gaze so sporočili, da so med 220 mrtvimi večinoma otroci, ženske in starejši. Izraelski napadi pa se osredotočajo predvsem na šole in taborišča, ki gostijo razseljene Palestince, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu naj bi bil ubit tudi namestnik notranjega ministra v Gazi Mahmud Abu Wafah, ki je obenem najvišji varnostni predstavnik v enklavi, poroča britanski BBC.

Gre za najobsežnejši zračni napad na Gazo od začetka prekinitve ognja 19. januarja. Nad enklavo je poletelo več kot 20 letal, ki so nato ciljali na tarče med drugim v Gazi, Rafi in Han Junisu. Številni so v času napadov ravno obedovali pred začetkom zore, saj je trenutno muslimanski sveti mesec ramazan.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac sta odredila napade zgodaj davi. "To je posledica Hamasove večkratne zavrnitve izpustitve naših talcev in zavrnitve vseh predlogov, ki jih je prejel od odposlanca predsednika ZDA Steva Witkoffa in posrednikov," so sporočil iz urada premierja. Opozorili so še, da bo Izrael odslej proti Hamasu ukrepal z vse večjo vojaško močjo.

Hamas je v odzivu obtožil Izrael izdajstva, saj da je enostransko preklical sporazum o prekinitvi ognja. Posvarili so še, da Izrael z napadi ogroža tudi preostale izraelske talce v Gazi. Pozvali so še posrednike in Združene narode, naj posredujejo.