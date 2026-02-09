Obsežni napadi na Ukrajino, umrl naj bi desetletni otrok

V napadih na stanovanjsko naselje v vzhodnem mestu Bogoduhiv sta umrla ženska in njen desetletni sin, pa tudi 71-letni moški v severni regiji Černigov, so po poročanju Al Jazeere potrdili ukrajinski uradniki.

Regionalni guverner Odese, Oleg Kiper, je potrdil tudi smrt ene osebe v tem južnem pristaniškem mestu, dve naj bi bili ranjeni. Poleg tega je bila v napadu na stanovanjsko stavbo poškodovana infrastruktura in plinovod, je dodal Kiper in Rusijo obtožil "še enega vojnega zločina proti civilistom".

Dronom se ni izognila niti jugovzhodna regija Dnipropetrovsk, v kateri je bilo ranjenih vsaj devet oseb, med njimi tudi 13-letno dekle. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je znova pozval Evropsko unijo, naj uvede popolno prepoved vstopa za Ruse, ki se borijo proti Ukrajini.

Raketni napadi so v teh mrzlih mesecih popolnoma odrezali električno energijo tisočim ljudem, Rusija pa še bolj vneto napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajinski nacionalni železniški operater je že poročal o dodatnih napadih na železniško infrastrukturo v regijah Sumi in Černigov.