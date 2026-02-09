Obsežni napadi na Ukrajino, umrl naj bi desetletni otrok

V napadih na stanovanjsko naselje v vzhodnem mestu Bogoduhiv sta umrla ženska in njen desetletni sin, pa tudi 71-letni moški v severni regiji Černigov, so po poročanju Al Jazeere potrdili ukrajinski uradniki.
Regionalni guverner Odese, Oleg Kiper, je potrdil tudi smrt ene osebe v tem južnem pristaniškem mestu, dve naj bi bili ranjeni. Poleg tega je bila v napadu na stanovanjsko stavbo poškodovana infrastruktura in plinovod, je dodal Kiper in Rusijo obtožil "še enega vojnega zločina proti civilistom".
Dronom se ni izognila niti jugovzhodna regija Dnipropetrovsk, v kateri je bilo ranjenih vsaj devet oseb, med njimi tudi 13-letno dekle. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je znova pozval Evropsko unijo, naj uvede popolno prepoved vstopa za Ruse, ki se borijo proti Ukrajini.
Raketni napadi so v teh mrzlih mesecih popolnoma odrezali električno energijo tisočim ljudem, Rusija pa še bolj vneto napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ukrajinski nacionalni železniški operater je že poročal o dodatnih napadih na železniško infrastrukturo v regijah Sumi in Černigov.
Kljub mirovnim pogajanjem, ki jih koordinirajo ZDA, da bi čim prej končali dolgotrajni konflikt, se napadi na Ukrajino nadaljujejo. Kot je pojasnil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa določila junijski rok, do katerega morata Moskva in Kijev doseči sporazum. A sprti strani se še vedno ne moreta sporazumeti, največ trenja je okoli statusa vzhodnega ukrajinskega ozemlja, ki ga je zavzela Rusija. Moskva od Kijeva zahteva, da ji prepusti petino Donecka, vendar Ukrajina ta predlog zavrača.
Tristranska pogajanja naj bi se po besedah ukrajinskega pogajalca Rustema Umerova nadaljevala v prihodnjih tednih.