Obsežen požar v Mississippiju: umrli mama in šest otrok

Obsežen požar je v soboto zgodaj zjutraj (ob 00.30 po lokalnem času) popolnoma uničil leseno stanovanjsko hišo v mestu Clinton v ameriški zvezni državi Misisipi. V požaru je umrlo sedem članov iste družine - mama in šest otrok, vljučno z eno leto starim dojenčkom.

Preživel je le oče, so po poročanju BBC sporočili pristojni. Zaradi vdihavanja dima in opeklin druge stopnje so ga odpeljali v bolnišnico. Policija vzrok požara še preiskuje, čeprav lokalni mediji pišejo, da suma, ki bi nakazoval na kaznivo dejanje, ni. Najverjetneje je požar povzročila napaka na električni napeljavi.

Stanovanjska hiša v Clintonu - mestu, od Jacksona oddaljenem približno 16 kilometrov - je bila zgrajena leta 1951. Skozi okna je bilo moč videti protivlomne zapore, ki so preprečevale ujeti družini, da bi pobegnila iz ognjenega pekla.

Mati je bila osnovnošolska učiteljica, stara 33 let. Otroci - pet dečkov in ena deklica - pa so bili po besedah lokalnih oblasti stari od enega do 15 let. "Bili so res dobri ljudje ... Celotna soseska je zaradi vsega tega pretresena, vse skupaj je grozno," je za NBC News dejal sosed.