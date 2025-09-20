Obsežni ruski napadi na Ukrajino, Zelenski napovedal srečanje s Trumpom

"Sovražnik je napadel našo infrastrukturo, stanovanjska območja in civilna podjetja. (...) Trenutno vemo za več deset ranjenih in žal tudi za tri smrtne žrtve," je na omrežju X zapisal Zelenski. Opozoril je, da tovrstni napadi niso vojaška nujnost, temveč namerna strategija Rusije, da ustrahuje civiliste in uniči infrastrukturo.
"Zato je potreben močan mednarodni odziv. Ukrajina je dokazala, da se lahko brani in brani Evropo, vendar moramo za zanesljiv ščit delovati skupaj: okrepiti zračno obrambo, povečati dobavo orožja in razširiti sankcije proti ruski vojaški industriji in sektorjem, ki jo financirajo," je še dodal.
O napadih so medtem poročali tudi ruski uradniki. Po njihovih navedbah so ruske sile odbile ukrajinske napade v regijah Volgograd in Rostov, medtem ko je bila ena oseba ranjena v regiji Saratov.
Ukrajinska vojska je po lastnih navedbah napadla rafineriji nafte v ruskih regijah Saratov in Samara, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Guverner regije Samara Vjačeslav Fedoriščev pa je pozneje sporočil, da je ukrajinski napad z droni v regiji terjal štiri smrtne žrtve.
Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva pa je zračna obramba ponoči sestrelila 149 ukrajinskih dronov, od tega 15 nad regijo Samara.
Zelenski za prihodnji teden napovedal srečanje s Trumpom
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da se bo prihodnji teden ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Dodal je, da bodo med drugim govorili tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino in sankcijah proti Rusiji.
"Pričakujemo sankcije, če ne bo srečanja med voditelji, ali na primer prekinitve ognja. (...) Pripravljeni smo na srečanje s Putinom. O tem sem že govoril. Tako dvostransko kot tristransko. On ni pripravljen," je Zelenski še dejal v izjavi, ki jo je objavil njegov urad.
Prizadevanja ZDA za končanje vojne so v zadnjih tednih zastala, Rusija pa še naprej izvaja obsežne napade na cilje v Ukrajini.
Trump je sicer Moskvi že zagrozil s sankcijami, če ruski predsednik Vladimir Putin ne bo sklenil kompromisa. Teh doslej še ni sprejel, čeprav Rusija stopnjuje napade na Ukrajino.