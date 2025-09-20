Obsežni ruski napadi na Ukrajino, Zelenski napovedal srečanje s Trumpom

Ruska vojska je izvedla nove obsežne napade na Ukrajino, v katerih so bile ubite tri osebe, več deset ljudi je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da je Moskva proti Ukrajini izstrelila okoli 580 dronov in 40 raket. Tarča napadov je bila tudi Rusija, od koder poročajo o štirih smrtnih žrtvah.

"Sovražnik je napadel našo infrastrukturo, stanovanjska območja in civilna podjetja. (...) Trenutno vemo za več deset ranjenih in žal tudi za tri smrtne žrtve," je na omrežju X zapisal Zelenski. Opozoril je, da tovrstni napadi niso vojaška nujnost, temveč namerna strategija Rusije, da ustrahuje civiliste in uniči infrastrukturo. "Zato je potreben močan mednarodni odziv. Ukrajina je dokazala, da se lahko brani in brani Evropo, vendar moramo za zanesljiv ščit delovati skupaj: okrepiti zračno obrambo, povečati dobavo orožja in razširiti sankcije proti ruski vojaški industriji in sektorjem, ki jo financirajo," je še dodal.

Donald Trump in Volodimir Zelenski FOTO: AP icon-expand

O napadih so medtem poročali tudi ruski uradniki. Po njihovih navedbah so ruske sile odbile ukrajinske napade v regijah Volgograd in Rostov, medtem ko je bila ena oseba ranjena v regiji Saratov. Ukrajinska vojska je po lastnih navedbah napadla rafineriji nafte v ruskih regijah Saratov in Samara, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Guverner regije Samara Vjačeslav Fedoriščev pa je pozneje sporočil, da je ukrajinski napad z droni v regiji terjal štiri smrtne žrtve. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva pa je zračna obramba ponoči sestrelila 149 ukrajinskih dronov, od tega 15 nad regijo Samara.

Zelenski za prihodnji teden napovedal srečanje s Trumpom