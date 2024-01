Obsežni zračni napadi po vsej Ukrajini, umrli najmanj štirje ljudje

Napadi so v mestih Krivoj Rog, Hmeljnicki in Zmijiv skupno terjali najmanj štiri smrtne žrtve, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil namestnik vodje urada ukrajinskega predsednika Oleksij Kuleba .

Ruske sile so po poročanju lokalnih oblasti ponoči izvedle več napadov po celotni Ukrajini. Po navedbah opazovalcev je skoraj ducat ruskih strateških bombnikov izstreljevalo balistične rakete in hipersonične rakete tipa kinžal, uporabili so tudi brezpilotne letalnike. Ruska vojska je skupaj izstrelila 51 raket, od katerih je bilo 18 sestreljenih, je sporočila ukrajinska zračna obramba.

V mestu Krivoj Rog so ruske rakete zadele nakupovalno središče in nekaj večnadstropnih stavb, pri čemer je bila ubita ena oseba, v Zmijivu pa je več ljudi ostalo pokopanih pod ruševinami hiše, kar je bilo usodno za starejšo žensko. Še dve osebi sta umrli v regiji Hmeljnicki na zahodu države, daleč stran od frontnih črt.

O ruskih zračnih napadih so poročali tudi iz mesta Novomoskovsk, kjer je bilo po navedbah lokalnih medijev ranjenih 24 ljudi, med njimi pet otrok.

Iz mesta Zaporožje medtem poročajo o poškodovani stavbi in štirih ranjenih, skupno so v mestu zabeležili pet večjih eksplozij. O eksplozijah so poročali tudi iz mesta Harkov, ruske sile so zadele predvsem cilje v industrijski coni. Najmanj en človek je bil ranjen.

Potem ko so v zadnjem času tudi ukrajinske sile obstreljevale zlasti rusko obmejno regijo Belogorod, so ruske oblasti v petek prebivalcem območja ponudile možnost selitve. Doslej so evakuirali že okoli 300 ljudi. Guverner regije Belgorod ob rusko-ukrajinski meji Vjačeslav Gladkov je danes dejal, da so jih začasno namestili v druga mesta v regiji, ki so bolj oddaljena od meje.

Rusija naj bi ponesreči odvrgla bombo na Lugansk

V regiji Lugansk, ki jo zaseda Rusija, naj bi rusko vojaško letalo pomotoma odvrglo bombo na mesto Rubizne, je po poročanju AP, sporočil Leonid Pašečnik, vodja regije, ki ga je imenovala Moskva.