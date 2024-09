Obsežno cepljenje otrok proti otroški paralizi: v le eni kliniki cepili 2000

Visoki predstavnik zdravstvenih oblasti v Gazi Musa Abed je povedal, da je začetek cepljenja zelo pozitiven. Dejal je, da na več točkah za cepljenje v vrstah čaka veliko ljudi in da nastaja gneča. Kot pozitivno je izpostavil tudi dejstvo, da nihče ne odide, dokler njegov otrok ni cepljen. Povedal je tudi, da Izrael trenutno spoštuje humanitarni premor in izrazil upanje, da bo tako tudi v prihodnje in da bodo cepili čim več otrok, poroča britanski BBC .

O množičnem odzivu na cepljenje je medij poročal iz kraja Deir al Balah, kjer so po besedah tamkajšnje novinarke od jutra stalno prihajale matere z dojenčki in otroki, saj v poraznih zdravstvenih razmerah želijo vsi poskrbeti za cepljenje svojih otrok. Tiskovna predstavnica agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Louise Wateridge je povedala, da so v samo eni tamkajšnji kliniki danes cepili 2000 otrok. Povedala je tudi, da je bilo zjutraj po začetku premora v osrednji Gazi slišati nekaj strelov, a da je nato bilo mirno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael podprl humanitarne premore za cepljenje otrok

Združeni narodi upajo, da bodo v osrednjem delu enklave v prvi tridnevni fazi s prvim odmerkom cepili 156.000 otrok. Da bo cepivo učinkovito, morajo po štirih tednih prejeti še drugi odmerek cepiva.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v četrtek sporočila, da se je Izrael strinjal s serijo tridnevnih humanitarnih premorov v različnih delih enklave, da bi pristojni lahko cepili približno 640.000 otrok, mlajših od deset let. Da bi bilo cepljenje učinkovito morajo namreč cepiti 90 odstotkov tako starih otrok v enklavi. Premori bodo trajali v seriji treh zaporednih dni med 6. in 15. uro po krajevnem času.