Tujina

Obsežno uhajanje podatkov iz državnih registrov, so krive tuje službe?

Vilna, 25. 05. 2026 11.35 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
N.V.
Kibernetski napad

Litva se je znašla v obsežnih težavah po obsežnem uhajanju podatkov, ki vključuje več kot 600.000 vnosov iz nacionalnih registrov. A kako je do uhajanja sploh prišlo? Domnevajo, da je napad izvedla tuja država, oblasti pa so že izvedle dodatne ukrepe kibernetske varnosti.

Litovsko državno tožilstvo je sporočilo, da je do uhajanja prišlo predvsem iz registrov nepremičnin in pravnih oseb, do katerih so dostopali z uporabo prijavnih podatkov institucij, pooblaščenih za dostop do teh podatkov, poroča AP News.

Vodja državnega podjetja Centra registrov Adrijus Jusas je po tako množičnem uhajanju podatkov nemudoma odstopil.

Oblasti so sicer takoj uvedle dodatne ukrepe, vključno z blokado računov domnevnih uporabnikov podatkov in omejitvijo dostopa z obvezno posodobitvijo prijavnih podatkov.

Tožilstvo za napad sumi tujo državo, a niso pojasnili, katero državo imajo v mislih. Povsem možno bi bilo, da sumijo Rusijo, saj je bila Litva že tarča ruskih kibernetskih napadov.

Opozicijski politik Laurinas Kasčiunas je že javno obtožil ruske obveščevalne službe za napad, a za to ni predložil nobenih dokazov. Opozoril je, da bi lahko bili dostopni podatki o naslovih obveščevalcev, vojaškega osebja, diplomatov ali politikov, kar bi storilcem lahko omogočilo nadzor ali pritisk na tarče.

Roadkill
25. 05. 2026 13.38
Kje je moj komentar?
JackRussell
25. 05. 2026 13.31
Pripadnost podjetju in državi se konča pri koverti.
peglezn
25. 05. 2026 13.18
zakaj pa Nike, Mukija in Mekine noben ne vpraša? Oni so korak pred obveščevalci.
bilabong 2
25. 05. 2026 13.10
Bo Nika povedala a so rusi ali črna kocka
asdfghjklč
25. 05. 2026 12.25
Razlog več, zakaj bi se rad vrnil 50 let nazaj v čas, ko še ni obstajal internet in je bilo vse veliko bolj varno pred drugimi. Danes so hekerji vedno korak pred vsemi.
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ja, Chef!
Kmetija
Kotlina
Kavarna na Balkanu
