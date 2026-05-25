Obsežno uhajanje podatkov iz državnih registrov, so krive tuje službe?

Litovsko državno tožilstvo je sporočilo, da je do uhajanja prišlo predvsem iz registrov nepremičnin in pravnih oseb, do katerih so dostopali z uporabo prijavnih podatkov institucij, pooblaščenih za dostop do teh podatkov, poroča AP News.

Oblasti so sicer takoj uvedle dodatne ukrepe, vključno z blokado računov domnevnih uporabnikov podatkov in omejitvijo dostopa z obvezno posodobitvijo prijavnih podatkov.

Tožilstvo za napad sumi tujo državo, a niso pojasnili, katero državo imajo v mislih. Povsem možno bi bilo, da sumijo Rusijo, saj je bila Litva že tarča ruskih kibernetskih napadov.

Opozicijski politik Laurinas Kasčiunas je že javno obtožil ruske obveščevalne službe za napad, a za to ni predložil nobenih dokazov. Opozoril je, da bi lahko bili dostopni podatki o naslovih obveščevalcev, vojaškega osebja, diplomatov ali politikov, kar bi storilcem lahko omogočilo nadzor ali pritisk na tarče.