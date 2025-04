Obsodba ZDA: Kitajska nadzira Panamski prekop. Peking odgovoril

Kot je še dejal Hegseth, ki se je pred tem srečal s panamskim predsednikom Josejem Raulom Mulino , bosta Panama in ZDA skupaj zagotovili varnost prekopa in preprečili, da bi ga Kitajska uporabila kot orožje.

"Visoki ameriški uradniki so zlonamerno napadli Kitajsko, očrnili in škodovali kitajsko-panamskemu sodelovanju ter znova razkrili brutalno naravo ZDA," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

Kitajsko veleposlaništvo v Panami pa je ZDA pozvalo, naj preneha s politiko "izsiljevanja" Paname. Kitajska ni nikoli sodelovala pri upravljanju ali delovanju Panamskega prekopa in se nikoli ni vmešavala v zadeve te plovne poti, so sporočili.

ZDA, ki so kanal zgradile in odprle leta 1914, so nadzor nad njim leta 1999 predale Panami. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil, da bodo ZDA ponovno prevzele nadzor nad to pomembno plovno potjo med Atlantskim in Tihim oceanom njim, pri čemer ni izključil uporabe sile, saj da naj bi prekop nadzoroval Peking.

Koncesijo za upravljanje pristanišč na obeh vhodih v Panamski prekop ima sicer Panama Ports Company (PPC), panamska podružnica družbe Hutchison Ports Holdings, ki je registrirana na Britanskih deviških otokih in je del zasebne večnacionalne korporacije CK Hutchison s sedežem v Hongkongu. PPC je koncesijo za obdobje 25 let prvič dobila leta 1997, nato pa so ji panamske oblasti leta 2021 odobrile avtomatično podaljšanje koncesije.