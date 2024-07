Obsodbe napada na šolo, Izrael z letaki odredil umik civilistov iz Gaze

Izrael je v preteklih tednih že pozival k umiku civilistov iz več mestnih četrti, ki so prizorišče srditih spopadov izraelskih kopenskih sil s palestinskimi borci. Mesto je sicer tudi redna tarča napadov izraelskega topništva in letalstva.

Izraelske sile, ki so med devetmesečno ofenzivo v Gazi z domov pregnale skoraj vse od skupno 2,1 milijona prebivalcev enklave, so na mesto Gaza odvrgle letake z navodili tamkajšnjim prebivalcem, naj se umaknejo v osrednji del enklave.

Civiliste so takrat pozvali, naj se umaknejo proti jugu, preden so svoje napade razširili na ozemlje celotne enklave. Od prvih evakuacij se tako ponavlja vzorec prisilnega razseljevanja civilistov v t. i. humanitarna območja, ki sčasoma postanejo tarča izraelskih napadov.

Po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva v Gazi je bilo ranjenih še najmanj 88.241 ljudi. Samo v zadnjih 24 urah so izraelske sile ubile najmanj 52 Palestincev, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Francija in Nemčija pozivata k preiskavi izraelskih napadov na šole

Da so nedavni izraelski napadi na šole v Gazi nesprejemljivi, pa sta dan po zadnjem napadu sporočili Francija in Nemčija. "Nesprejemljivo je, da so tarča napadov šole, zlasti tiste, v katerih živijo civilisti, razseljeni zaradi spopadov," je zapisalo francosko zunanje ministrstvo in pozvalo k preiskavi napadov.

Po navedbah ministrstva v Parizu bi moral Izrael v skladu s humanitarnim pravom storiti vse, kar je v njegovi moči, za zaščito civilistov med izvajanjem vojaških operacij.