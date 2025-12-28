Obsodili priznanje Somalilanda in 'poskuse nasilnega izgona Palestincev'

Somaliland je neodvisnost od Somalije razglasil leta 1991, ko so spopadi med rivalskimi klani prerasli v državljansko vojno, Izrael pa je v petek po skoraj 35 letih postal prva članica ZN, ki je uradno priznala to pokrajino kot neodvisno državo. Tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar El Anouni je v soboto v odzivu povedal, da EU poudarja pomen spoštovanja suverenosti in ozemeljske celovitosti Somalije v skladu z njeno ustavo, listinami Afriške unije in Združenih narodov. "To je ključno za mir in stabilnost celotnega območja Afriškega roga," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Odločitev Izraela so v petek v Somalilandu pozdravili, Somalija pa jo je označila za nameren napad na njeno suverenost.

Benjamin Netanyahu FOTO: AP

S svarili, nezadovoljstvom in kritikami so se nato odzvali tudi Egipt, Turčija in več drugih držav, šest članic Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC), Afriška unija in Organizacija islamskega sodelovanja (OIC), ki združuje 57 držav. Varnostni svet Združenih narodov bo zaradi izraelskega spornega priznanja Somalilanda v ponedeljek sklical izredno zasedanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.