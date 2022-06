Obsodili tri pripadnike neonacistične Madžarske nacionalne fronte

Sedem pripadnikov skupine Madžarska nacionalna fronta je bilo obtoženih nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksploziva, medtem ko je še en član pomagal pri dobavi in nakupu.

Madžarska policija in protiteroristična enota TEK sta jeseni leta 2016 izvedli hišne preiskave v krajih Jaszbereny, Galgaguta in Bony v osrednji Madžarski. Na domu enega od obtoženih so varnostni organi zasegli več kot 30 kosov orožja, več tisoč nabojnikov streliva, dele orožja in kilogram eksploziva, so za MTI dejali na uradu državnega tožilca.

Madžarska policija je leta 2016 aretirala skupno 11 ljudi povezanih z Madžarsko nacionalno fronto. To so jo takrat sumili, da je odgovorna tudi za umor policista oktobra 2016, ki je preiskoval dom vodje skupine Istvana Gyorkosa, kot tudi za bombni napad v Budimpešti septembra istega leta.