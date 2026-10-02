Obsodili zdravnika, ki je otroke zdravil s kontaminiranim anestetikom

Septembra 2021 je anesteziolog v svoji ordinaciji v Kronbergu odraslemu pacientu in kasneje še štirim otrokom dal zdravilo za splošno anestezijo iz iste stekleničke.

Steklenička je bila že dlje časa odprta in kontaminirana s kvasovko in bakterijami. Dvema otrokoma so bakterije prišle v kri in sta se zastrupila ter komaj preživela. Za 4-letno deklico Emilio pa je bila zastrupitev usodna.