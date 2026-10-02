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Obsodili zdravnika, ki je otroke zdravil s kontaminiranim anestetikom

Frankfurt, 02. 10. 2026 09.17 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Zobozdravnik

Na 13 let in šest mesecev zapora so v Nemčiji obsodili anesteziologa, ki je pri obravnavi 4-letne deklice uporabil anestetik iz kontaminirane stekleničke. Deklica je zaradi zapletov umrla. Pred tem je obravnaval več otrok, dva sta imela hude zdravstvene težave.

Septembra 2021 je anesteziolog v svoji ordinaciji v Kronbergu odraslemu pacientu in kasneje še štirim otrokom dal zdravilo za splošno anestezijo iz iste stekleničke.

Steklenička je bila že dlje časa odprta in kontaminirana s kvasovko in bakterijami. Dvema otrokoma so bakterije prišle v kri in sta se zastrupila ter komaj preživela. Za 4-letno deklico Emilio pa je bila zastrupitev usodna.

Preberi še Emilia si je zlomila zob. Operacije štiriletna deklica ni preživela

Kot poročajo nemški mediji, je tožilstvo anesteziologu očitalo, da je otroke kljub slabemu zdravstvenemu stanju poslal domov in jih pustil same ter skušal prikriti svoje napake. Kot je razkril prvi sodni postopek, je ob tem zdravnik tudi prepozno poklical nujno pomoč, ko je stanje deklice postalo kritično. Sodnica je poudarila, da bi deklica lahko preživela, če bi bil odziv hitrejši.

Na prvi stopnji so ga obsodili na deset let in pol zapora zaradi uboja iz malomarnosti. Tožilstvo se s kaznijo ni strinjalo, po pritožbi so zahtevali dosmrtni zapor. Prepričani so bili, da je skušal anesteziolog prikriti svoje zdravniške napake in ogrozil življenja svojih mladih pacientov. Obramba anesteziologa je trdila, da je bil zdravnik močno utrujen in preobremenjen.

Sodba po navajanju Bilda še ni pravnomočna.

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Omreznina2024
02. 10. 2026 10.34
Nima samo Turčija take zdravnike, so tudi v nekoč W.Germany prišli doktorji.
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