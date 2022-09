Obsojen na smrt: žila se je skrila, zapornik usodni dan preživel

V četrtek pa se je znova zapletlo. Načrtovano usmrtitev so ob 23.30 ponoči, pol ure pred iztekom sodne odredbe, morali odpovedati. "Postopka nismo mogli začeti pravočasno," je povedal komisar za popravne kazni v Alabami John Hamm. Izvedba se je zavlekla, ker eksekucijska ekipa ni uspela najti Alanove žile.Čeprav so začeli s poskusi vzpostavitve drugačnega dostopa do kaznjenčevega ožilja, kar je nato moralo potrditi še sodišče, so kasneje ocenili, da obsodbe ne bodo mogli opraviti v zakonsko določenem roku in so jo odložili.

57-letni voznik dostavnega tovornjaka je bil obsojen zaradi umora treh moških v streljanju na delovnem mestu leta 1999 blizu Birminghama v Alabami.