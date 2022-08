Obsojena zaradi tvitov: 34 let zapora za savdsko aktivistko

Oblasti so Salmo al-Shehab zasliševale 265 dni, preden so jo pripeljale na specializirano kazensko sodišče. V tem času je bila zaprta v samici. Prvotno ji je sodišče zaradi tvitov, s katerimi je opozarjala na nepravilnosti vlade in pozivala k reformam, odredilo šestletno zaporno kazen. Borka za človekove pravice se je na razsodbo pritožila, sodišče pa je po pritožbi svojo kazen s šest zvišalo na 34 let, poroča CNN.

Javno tožilstvo je Al-Shehabovo obtožilo motenja javnega reda, spodkopavanja varnosti širše javnosti, ogrožanja stabilnosti države ter objavljanja lažnih govoric na Twitterju.