Obsojeni in propadli kriptomilijarder se kesa: 'Preganja me, kaj vse smo izgubili'

Saga nekdaj enega najbolj vplivnih mož kripto sveta se je začela novembra 2022, ko je borza kripto valut FTX , ki jo je soustanovil Sam Bankman Fried in bil tudi njen izvršni direktor, implodirala, njene stranke pa so skupaj ostale brez osmih milijard dolarjev (približno 7,5 milijarde evrov).

Tožilstvo je vztrajalo, da je borza strankam ukradla denar in ga namenjala za kupovanje političnega vpliva, riskantnih naložb in zasebnega razkošja. V četrtek je bil tako njen ustanovitelj Bankman Fried v sedmih točkah obsojen zaradi goljufije, pranja denarja in zarote. Obsodili so ga na 25 let zapora.

Štiri dni po obsodbi je Bankman Fried za ABC News komentiral odločitev sodišča. Priznal je, da je bila plačilna nesposobnost borze FTX posledica "več slabih odločitev," ki jih je sprejel leta 2022."Nikoli nisem mislil, da je moje početje nezakonito. Poskušal sem se držati visokih standardov, ki pa jih očitno nisem izpolnil," je prek elektronske pošte sporočil mediju.

Med sojenjem je sodnik Bankmanu sicer očital, da je krivo pričal in se pogosto izmikal sodnemu procesu, prav tako v svojih izjavah, po besedah sodnika, nikoli ni izrazil obžalovanja. Bankman Fried je v nedeljo priznal, da se "seveda kesa". "Slišal in videl sem obup, razočaranje in občutek izdaje s strani več tisoč strank. Zaslužijo si, da so poplačani v celoti, po trenutni ceni," je povedal in dodal, da bi morali stranke poplačati že leta 2022, saj da je "neznosno gledati, kako stranke dan za dnem čakajo."

Poleg tega mu je žal tudi, da je propadlo vse, v kar je skupaj s sodelavci vlagal. Trdi, da ga vsak dan preganja, kaj vse so izgubili. "Nikoli nisem nameraval nikogar prizadeti ali mu vzeti denarja. Toda kot izvršni direktor sem bil odgovoren za vse, kar se je dogajalo v podjetju, tudi, ko je šlo, kaj narobe."