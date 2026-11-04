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Obsojeni morilec pobegnil iz zapora, po tednu dni so ga ujeli

Tiptonville, 04. 11. 2026 11.59 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
U. Z. K.
Jacob Allen Morley je bil na begu teden dni.

28-letni obsojeni morilec Jacob Allen Morley je preplezal ograjo in pobegnil iz zapora v Tennesseeju, vendar so ga policisti po tednu dni izsledili in prijeli. Pri tem je ključno vlogo odigrala napredna tehnologija za samodejno branje registrskih tablic na vozilu, ki ga je ukradel.

28-letni Jacob Allen Morley, ki prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora sodelavca leta 2022, je 25. oktobra pobegnil iz zavoda za prestajanje kazni Northwest Correctional Complex v Tiptonvillu, približno 145 kilometrov severno od Memphisa.

Uprava za prestajanje kazni v Tennesseeju (TDOC) je sporočila, da posnetki varnostnih kamer prikazujejo Morleyja v zaporniški uniformi, kako tistega dne ob 23.30 prepleza zaporniško ograjo, kasneje pa na bližnji kmetiji ukrade tovornjak.

Posnetek z varnostne kamere prikazuje pobeglega zapornika Jacoba Allena Morleyja (spodaj desno), kako v ponedeljek, 26. oktobra 2026, zgodaj zjutraj v okrožju Lake v Tennesseeju krade belo vozilo Ford F-350, ki pripada podjetju Lindamood Planting Company.
Posnetek z varnostne kamere prikazuje pobeglega zapornika Jacoba Allena Morleyja (spodaj desno), kako v ponedeljek, 26. oktobra 2026, zgodaj zjutraj v okrožju Lake v Tennesseeju krade belo vozilo Ford F-350, ki pripada podjetju Lindamood Planting Company.
FOTO: AP

Po pobegu so Morleyja uvrstili na seznam najbolj iskanih oseb, za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije, pa so ponudili nagrado v višini 17.500 dolarjev (15.000 evrov).

Oblasti so kmalu prejele namig, da se Morley skriva na posestvu v Marionu v Illinoisu, približno 193 kilometrov severno od zapora. Tam je tudi pustil ukradeni tovornjak.

Patrulja zvezne države Missouri je v torek zjutraj zaznala, da se Morley pelje proti zahodu po avtocesti na območju Kansas Cityja. Vozil je "delovno tovorno vozilo s kesonom" z belo kabino, je povedal Justin Ewing, tiskovni predstavnik državne prometne policije v Missouriju. Ni jasno, kje ga je dobil in kam je bil namenjen. Vozilo so locirali s pomočjo avtomatskih bralnikov registrskih tablic.

Policija mu je sledila vse do okrožja Carroll, manjšega okrožja na severozahodu Missourija, spremljal pa ga je tudi helikopter policije iz Kansas Cityja. Po Ewingovih besedah je Morley zapeljal s ceste in obtičal v blatu, policist pa ga je nato prijel brez zapletov. S tem se je končal teden dni trajajoč lov. V vozilu so našli tudi tri kose strelnega orožja, ki je bilo prav tako prijavljeno kot ukradeno.

Jacob Allen Morley je bil na begu teden dni.
Jacob Allen Morley je bil na begu teden dni.
FOTO: AP

Državna prometna policija Missourija je sporočila, da so v iskalni akciji sodelovali policisti iz policijskih uprav Kansas Cityja in Independencea, agenti FBI, zvezni šerifi ter preiskovalci službe za domovinsko varnost. Urad TBI je v izjavi navedel, da so jim občani med preiskavo posredovali informacije, ni pa pojasnil, ali je bila denarna nagrada tudi izplačana.

Morley je bil obsojen umora prve stopnje svojega sodelavca Codyja Birchfielda leta 2022. Kot izhaja iz sodnih spisov okrožja Carter, ki jih je pregledal BBC, so Birchfieldovo truplo našli v kovinski skrinji pod Morleyjevo hišo. Umrl je zaradi strelne rane v zatilje, navaja poročilo obdukcije. Najdeni tulci so se ujemali s strelnim orožjem, ki so ga odkrili v Morleyjevi hiši. Birchfieldova sestra je na sodišču povedala, da sta se moška spoprijateljila, ko je Birchfield uvajal Morleyja na delovnem mestu v podjetju za izdelavo palet, kjer sta bila oba zaposlena.

Poleg umora je bil Morley obsojen tudi zaradi vandalizma, prikrivanja oziroma spreminjanja dokazov, tatvine (vloma) in izogibanja aretaciji. Obsodbo dosmrtnega zapora so mu izrekli junija 2025. Njegova prošnja za ponovno sojenje je bila maja zavrnjena.

Tovornjak, ki ga je ukradel in ga pozneje pustil na parkirišču nakupovalnega središča v Marionu.
Tovornjak, ki ga je ukradel in ga pozneje pustil na parkirišču nakupovalnega središča v Marionu.
FOTO: AP

Kot poroča CBS, je Northwest Correctional Complex moški zapor, ki lahko sprejme do 1776 zapornikov – od tistih v režimih z nizko stopnjo varovanja do tistih v režimih z najstrožjim varovanjem.

Morleyjev pobeg je nov madež na ugledu zaporskega sistema v Tennesseeju. V zadnjih letih so v kazenskem zavodu Northwest Correctional Complex zabeležili več nasilnih napadov – tako med zaporniki kot na strani zaposlenih, poroča Guardian. Po ponesrečenem poskusu usmrtitve Christe Pike konec septembra je Frank Strada, komisar oddelka za prestajanje kazni, odstopil s položaja, na katerem je vztrajal manj kot tri leta.

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