Obsojeni nekdanji francoski predsednik ostal brez legije časti

Nicolas Sarkozy je bil francoski predsednik med letoma 2007 in 2012. Sodišče v Parizu ga je marca 2021 obsodilo na zaporno kazen zaradi korupcije in nedovoljenega vplivanja. Kasacijsko sodišče je lani sodbo potrdilo in odredilo, da lahko Sarkozy enoletno kazen odsluži v hišnem priporu z elektronsko zapestnico.

Prejemnik legije časti je iz reda samodejno izključen, če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje ali če je obsojen na zaporno kazen enega leta ali več. V tem primeru gre za izključitev 'de iure', je marca poudaril francoski general in kancler legije časti Francois Lecointre, ki je izdal odlok o izključitvi.