Obsojeni spolni predator na Hrvaškem še vedno operira ljudi: 'Nadziramo ga'

Septembra smo poročali o primeru iz osiješke bolnišnice, kjer je pol leta po obsodbi zaradi posilstva pacientke ginekolog ohranil zaposlitev in še vedno izvajal preglede. A to ni edini tovrstni zdravnik na Hrvaškem. Podobna zgodba prihaja tudi iz Vukovarja, poroča Net.hr.

"Po primeru iz bolnišnice v Osijeku smo odkrili, da institucije še naprej ščitijo zlorabe in diskriminirajo pravice pacientov in pacientk do varne uporabe storitev v zdravstvenih ustanovah," so za hrvaške medije povedali v Centru za mir, nenasilje in človekove pravice, ki je od bolnišnice zahteval informacije o primeru, kjer pa so povedali, da o tem niso seznanjeni ter da v zadnjih 10 letih niso prejeli nobene pritožbe na delo ali ravnanje zdravnika.

Bolnišnica naj bi tako od ministrstva za pravosodje zahtevala dokazila o obsodbi zdravnika za kaznivo dejanje, ki bi bilo nezdružljivo z njegovo funkcijo, občinskemu sodišču v Osijeku pa da so poslali zahtevo za izročitev sodbe. To je bilo septembra, a zdravnik tudi mesec dni pozneje še vedno dela v bolnišnici, čeprav so pred tem zagotovili, da bodo po prejemu dokumentacije izvedli vse potrebne ukrepe.

"Zdravnik ne dela samostojno, ne dežura in dela pod nadzorom. To je trenutno vse, kar smo lahko naredili," je povedal direktor bolnišnice Anto Blažanović. Za njegovo odpoved bi namreč morali dobiti soglasje zdravniškega sindikata, ki ni odobril njegove odpustitve. Razlog pa: čakajo pravnomočno odločitev sodišča. Vsak, ki ni pravnomočno obsojen, namreč po hrvaški zakonodaji velja za nedolžnega, zaposlenega pa brez pravnomočne sodbe ne morejo odpustiti z delovnega mesta.

A primer se je dodatno zapletel, ko je vrhovno sodišče v začetku meseca sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno odločanje, ker da obtoženi zdravnik ni bil povabljen na sejo drugostopenjskega sodišča.