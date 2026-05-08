Obstreljevanje med Iranci in Američani, Trump: Državo vodijo norci

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone nad tri ameriške rušilce v Hormuški ožini, ki niso bili zadeti. Američani so potem izvedli napade na kraje, od koder so prišli iranski napadi, pa tudi na dve iranski pristanišči. Iransko najvišje vojaško poveljstvo medtem trdi, da so ZDA ciljale na iranski naftni tanker in še eno plovilo, ki se je približevalo Hormuški ožini. Iranski državni mediji so sprva poročali o eksplozijah in jih opisali kot "izmenjava ognja s sovražnikom". Kasneje so potrdili, da so Američani napadli obalne kraje in jih obtožili kršitve premirja. Centralno poveljstvo ZDA (Centcom) je medtem iranske napade opisalo kot "neizzvane" in dejalo, da so iranske sile izstrelile "več raket, brezpilotnih letal in majhnih čolnov", medtem ko so ameriški rušilci z vodenimi raketami prečkali ožino. Donald Trump je najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode, in grozil s še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. "Trije ameriški rušilci svetovnega razreda so pravkar zelo uspešno prečkali Hormuško ožino pod ognjem. Niso utrpeli nobene škode, nasprotno pa so iranski napadalci utrpeli veliko škodo. Bili so popolnoma uničeni skupaj s številnimi majhnimi čolni, ki jih uporabljajo kot nadomestilo za svojo popolnoma razbito mornarico," je med drugim zapisal Trump.

Donald Trump FOTO: Profimedia

"Normalna država bi tem rušilcem dovolila prehod, toda Iran ni normalna država. Vodijo jih NORCI in če bi imeli priložnost uporabiti jedrsko orožje, bi to storili, brez dvoma - a te priložnosti nikoli ne bodo imeli in tako kot smo jih danes spet izločili, jih bomo v prihodnosti izločili še veliko močneje in nasilneje, če ne bodo HITRO podpisali sporazuma!", je med drugim v daljšem prispevku še objavil Trump. Kasneje pa je v pogovoru za televizijo ABC dejal, da vse skupaj ni bilo nič, ampak le ljubezensko trepljanje, in zagotovil, da premirje še vedno velja. "To je bilo le ljubezensko trepljanje. Premirje še vedno velja," je dejal. V drugem pogovoru z novinarji ob obnovi enega od spomenikov v Washingtonu pa je povedal, da do dogovora z Iranom morda nikoli ne bo prišlo, morda pa se lahko zgodi katerikoli dan. "Mislim, da si sporazum želijo bolj kot jaz. Danes so se z nami igrali. Mi smo jih odpihnili. Tega ne bi smeli storiti. Če ne bo premirja, vam tega ne bo treba vedeti. Videli boste le en velik žar, ki prihaja iz Irana," je dejal.

Novi napadi v ZAE