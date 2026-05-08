Obstreljevanje med Iranci in Američani, Trump: Državo vodijo norci

Teheran / Washington, 08. 05. 2026 06.24 pred 4 minutami 3 min branja 0

M.S. STA
Ameriška mornarica pred Hormuško ožino

Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, odgovornost za to pa državi pripisujeta druga drugi. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da so Iranci streljali na ameriške rušilce, ki so prečkali Hormuško ožino, ob tem pa dodal, da Iran vodijo "norci". Kasneje je sicer zatrdil, da je šlo le za "ljubezensko trepljanje" in da premirje še vedno velja. Iran pa medtem trdi, da so Američani napadli njihov naftni tanker.

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone nad tri ameriške rušilce v Hormuški ožini, ki niso bili zadeti. Američani so potem izvedli napade na kraje, od koder so prišli iranski napadi, pa tudi na dve iranski pristanišči.

Iransko najvišje vojaško poveljstvo medtem trdi, da so ZDA ciljale na iranski naftni tanker in še eno plovilo, ki se je približevalo Hormuški ožini. Iranski državni mediji so sprva poročali o eksplozijah in jih opisali kot "izmenjava ognja s sovražnikom". Kasneje so potrdili, da so Američani napadli obalne kraje in jih obtožili kršitve premirja.

Centralno poveljstvo ZDA (Centcom) je medtem iranske napade opisalo kot "neizzvane" in dejalo, da so iranske sile izstrelile "več raket, brezpilotnih letal in majhnih čolnov", medtem ko so ameriški rušilci z vodenimi raketami prečkali ožino.

Donald Trump je najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode, in grozil s še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora.

"Trije ameriški rušilci svetovnega razreda so pravkar zelo uspešno prečkali Hormuško ožino pod ognjem. Niso utrpeli nobene škode, nasprotno pa so iranski napadalci utrpeli veliko škodo. Bili so popolnoma uničeni skupaj s številnimi majhnimi čolni, ki jih uporabljajo kot nadomestilo za svojo popolnoma razbito mornarico," je med drugim zapisal Trump.

"Normalna država bi tem rušilcem dovolila prehod, toda Iran ni normalna država. Vodijo jih NORCI in če bi imeli priložnost uporabiti jedrsko orožje, bi to storili, brez dvoma - a te priložnosti nikoli ne bodo imeli in tako kot smo jih danes spet izločili, jih bomo v prihodnosti izločili še veliko močneje in nasilneje, če ne bodo HITRO podpisali sporazuma!", je med drugim v daljšem prispevku še objavil Trump.

Kasneje pa je v pogovoru za televizijo ABC dejal, da vse skupaj ni bilo nič, ampak le ljubezensko trepljanje, in zagotovil, da premirje še vedno velja. "To je bilo le ljubezensko trepljanje. Premirje še vedno velja," je dejal.

V drugem pogovoru z novinarji ob obnovi enega od spomenikov v Washingtonu pa je povedal, da do dogovora z Iranom morda nikoli ne bo prišlo, morda pa se lahko zgodi katerikoli dan.

"Mislim, da si sporazum želijo bolj kot jaz. Danes so se z nami igrali. Mi smo jih odpihnili. Tega ne bi smeli storiti. Če ne bo premirja, vam tega ne bo treba vedeti. Videli boste le en velik žar, ki prihaja iz Irana," je dejal.

Novi napadi v ZAE

Združeni arabski emirati so medtem sporočili, da je država znova tarča iranskih zračnih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so doslej vse iranske drone in rakete prestregli. 

Agencija za civilno zaščito je na družbenem omrežju X pozvala prebivalstvo, naj ostane na varnem in upošteva uradna opozorila. Prebivalce so še opozorili, naj se ne dotikajo ali fotografirajo razbitin raket in dronov in se jim ne približujejo. O ciljih iranskih napadov zaenkrat ni informacij.

Združeni arabski emirati so bili že v ponedeljek in torek tarča iranskih napadov z manevrirnimi raketami in droni, prvič od začetka prekinitve ognja med ZDA in Iranom pred približno štirimi tedni.

Iranske oborožene sile so napade na zalivsko državo označile kot odziv na ameriško pobudo za odprtje blokirane Hormuške ožine. Ameriški predsednik je pobudo nato v torek prekinil.

