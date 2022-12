Obstreljevanje na jugu: Ukrajina v protinapadu uničila več kot 10 iranskih dronov

Južno ukrajinska regija Odesa je bila ponoči tarča novih ruskih napadov z droni in je danes skoraj povsem brez elektrike, so sporočile ukrajinske oblasti. Prebivalce opozarjajo, da bi lahko izpad trajal dlje časa. Ob tem so še dodali, da so uspeli s protinapadom uničiti od 10 do 15 iranskih dronov 'kamikaz'.

Ukrajinske zračne sile so dejale, da je bil jug države v noči iz petka na soboto tarča obsežnih ruskih napadov z zraka. Pri tem naj bi ruske sile uporabile brezpilotna zračna plovila Shahed-136 in Shahed-131. Šlo naj bi za drone iranske izdelave. Ciljali so predvsem na nedavno osvobojeno regijo Harkov ter regiji Nikolajev ter Odesa. Kot še poročajo s Kijeva pa je ukrajinski obrambi uspelo med branjenjem ozemlja sestreliti od deset do 15 ruskih dronov kamikaz. Kljub temu so ruske tarče znova zadele več točk ukrajinske energetske infrastrukture. Po besedah guvernerja Odese Maksima Marčenka je skoraj celotna regija ostala brez elektrike. Nujna infrastruktura, kot so bolnišnice, ima sicer po besedah svetovalca ukrajinskega predsedstva Kirila Timošenka dostop do električne energije. "Situacija ostaja težka, a je pod nadzorom," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Rusija naj bi čakala na novo pošiljko kamikaz iz Irana Kot še poroča Newsweek, naj bi Rusija nočni napad na jug Ukrajine izvedla s še staro pošiljko iranskih dronov, a da čaka na novo. V preteklih mesecih smo sicer že pisali o sodelovanju med Rusijo in Iranom. V začetku novembra naj bi državi sklenili nov posel v vrednosti 200 milijonov evrov. Američane pa skrbi tudi, da namerava Rusija Iranu poleg dronov kamikaz zagotoviti sodobno vojaško opremo, kot so helikopterji in protizračni sistemi. Iranci naj bi se učili upravljati sodobna ruska vojaška letala suhoj su-35 v Rusiji in Teheran pričakuje prve dostave letal v naslednjem letu, kar bo utrdilo iranske zračne sile v odnosu do sosed. Rusija sodelovanje z Iranom zanika.