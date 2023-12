'Obstreljevanje' z verzi: ukrajinski in ruski vojaki prepevali Katjušo

Na posnetku je slišati ruskega vojaka, ki sprva zakliče: "Ali je kdo tam?" , ko se druga stran odzove, pa začne prepevati pesem Katjuša, ki je zaslovela med drugo svetovno vojno in postala nepogrešljiv del (post)sovjetske folklore. "Zacvetele jablane in hruške, vstale so meglice iznad rek," začne Rus, čemur sledi odgovor druge strani: "Prišla je na strmi breg Katjuša ..."

Čeprav je pesem Katjuša včasih predstavljala simbol enotnosti narodov SZ v boju proti nemškemu okupatorju v drugi svetovni vojni, pa se je po začetku ruske invazije številnim Ukrajincem zamerila. Kot so pričevali nekateri vojaki, ki so se vrnili iz ruskega ujetništva, naj bi jih Rusi večkrat prisilili prepevati pesem, navaja britanski časnik.

Ruski vojaški poročevalec Vladislav Šurigin je dejal, da posnetek ne preseneča. "Najverjetneje so bili na ukrajinski strani ljudje, ki so jih vpoklicali v vojsko in so starejši od 50 let. Dobro se spominjajo sovjetskih pesmi, ta pa je bila ena najbolj priljubljenih in brez nje včasih ni minila niti ena poroka v nekoč skupni državi. Nekaj v tem je nekaj simboličnega – ljudje, ki pojejo iste pesmi v istem jeziku, bi morali najti razumevanje in način za skupno življenje."

Melodijo za pesem Katjuša je leta 1938 napisal Matvej Blanter, besedilo pa Mihail Isakovski.

Vojna vihra kljub vsemu sicer ne pojenja. Zadnji dnevi so minili v znamenju raketnih napadov tako na ukrajinska kot ruska mesta, v katerih je umrlo več deset ljudi.