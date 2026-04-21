Obtičali na razgledni točki nad Riom: v faveli streli in policijska akcija

Z Morro Dois Irmaos se odpre razgled na plažo Ipanema, a razgled je bil v ponedeljek zjutraj drugotnega pomena, saj je v faveli Vidigal ob vznožju potekala racija članov kriminalne združbe Comando Vermelho.
Glavno pot na vzpetino je policija blokirala, saj je v faveli odjeknilo več strelov, 200 ljudi pa je v času akcije moralo čakati na vrhu. Pot do vrha je sicer dolga dober kilometer in pol, traja pa od 40 minut do ene ure. Navdušenci sončnih vzhodov so na vrhu že pred 4. uro.
Po spletu je zaokrožil tudi videoposnetek, ko skupina ljudi opazuje sončni vzhod, nato jih preleti helikopter, iz favele pa se slišijo streli. Vodiči so skupino pozvali, naj se usedejo in počakajo, da se razmere umirijo.
Po 30 minutah se je policijska akcija končala, po poročanju lokalnih medijev pa so bili vodiči vnaprej obveščeni, da bo v faveli policijska akcija, in so se med seboj predhodno uskladili.
Brazilske kriminalne združbe so svoj 'posel' razširile in se ne ukvarjajo več zgolj s preprodajo drog. Ponekod držijo monopol tudi nad oskrbo s plinom in telekomunikacijskim omrežjem, poroča BBC.
