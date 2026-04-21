Obtičali na razgledni točki nad Riom: v faveli streli in policijska akcija

Z Morro Dois Irmaos se odpre razgled na plažo Ipanema, a razgled je bil v ponedeljek zjutraj drugotnega pomena, saj je v faveli Vidigal ob vznožju potekala racija članov kriminalne združbe Comando Vermelho.

Glavno pot na vzpetino je policija blokirala, saj je v faveli odjeknilo več strelov, 200 ljudi pa je v času akcije moralo čakati na vrhu. Pot do vrha je sicer dolga dober kilometer in pol, traja pa od 40 minut do ene ure. Navdušenci sončnih vzhodov so na vrhu že pred 4. uro.