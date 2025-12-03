Svetli način
Obtičali v 85-kilometrski koloni pri -20 stopinj Celzija

Irkutsk, 03. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Nepredstavljiv zastoj. Pri minus 20 stopinjah so na transsibirski avtocesti vozniki obstali v skoraj neverjetni 85-kilometrski koloni. Vzdolž jugozahodne obale Bajkalskega jezera so zaradi prometnih nesreč obstali tovornjaki, avtomobili, v njih pa tudi družine z otroki, brez hrane, vode, goriva. Reševalne ekipe so se odzvale, namestile celo mobilno postajo za ogrevanje in hrano, šest fiksnih ogrevalnih točk in tri bencinske črpalke vzdolž poti.

kolona zastoj bajkalsko jezero avtocesta
