Tujina
Obtičali v 85-kilometrski koloni pri -20 stopinj Celzija
Nepredstavljiv zastoj. Pri minus 20 stopinjah so na transsibirski avtocesti vozniki obstali v skoraj neverjetni 85-kilometrski koloni. Vzdolž jugozahodne obale Bajkalskega jezera so zaradi prometnih nesreč obstali tovornjaki, avtomobili, v njih pa tudi družine z otroki, brez hrane, vode, goriva. Reševalne ekipe so se odzvale, namestile celo mobilno postajo za ogrevanje in hrano, šest fiksnih ogrevalnih točk in tri bencinske črpalke vzdolž poti.
