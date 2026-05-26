Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Obtožbe, da sem ubil očeta, nepravične in neutemeljene'

Barcelona, 26. 05. 2026 14.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Jonathan Andic

Jonathan Andic, sin ustanovitelja španske verige z oblačili Mango Isaka Andica, ki so ga v Španiji aretirali v okviru preiskave smrti njegovega očeta leta 2024, je obtožbe o umoru očeta zavrnil kot neutemeljene in nepravične. Jonathan je bil namreč z očetom na pohodu, ko je ta umrl v gorovju Montserrat blizu Barcelone.

Jonathan Andic je v odprtem pismu osebju Manga danes sporočil, da bo odstopil s položaja podpredsednika upravnega odbora skupine Mango, da bi se osredotočil na svojo obrambo.

Ocenil je, da je bila "na podlagi delnega, iz konteksta iztrganega in izkrivljenega pogleda oblikovana javna zgodba, ki je ustvarila vtis krivde, ki nima ničesar skupnega z resničnostjo".

"Odločitev sprejemam z žalostjo, a prepričan, da je to najboljše za podjetje in zame. V ta postopek se podajam mirno in odločno, vso svojo energijo pa moram usmeriti v dokazovanje svoje nedolžnosti," je dodal. Obtožbo, da je ubil očeta, je označil za "najhujšo, nepravično in neutemeljeno".

Jonathan Andic, ki je star 45 let, je sicer pred tednom dni plačal varščino v višini milijona evrov, da je lahko zapustil pripor, potem ko je bil kot osumljenec za smrt očeta več ur v policijskem pridržanju.

Jonathana Andica so pred dnevi pridržali za nekaj ur, nato pa izpustili na prostost po plačilu varščine.
Jonathana Andica so pred dnevi pridržali za nekaj ur, nato pa izpustili na prostost po plačilu varščine.
FOTO: Profimedia

Neskladja v izjavah

Preiskovalci so sicer smrt enega najbogatejših Špancev sprva obravnavali kot nesrečo, saj so prvotne ugotovitve nakazovale, da mu je spodrsnilo.

Preiskavo so zaradi pomanjkanja dokazov o kaznivem dejanju nato ustavili januarja lani, a so jo zaradi ugotovljenih neskladij v izjavah Jonathana Andica ponovno odprli oktobra istega leta. Španski mediji so takrat poročali, da naj bi se oče in sin sprla zaradi sinove vloge v podjetju. Prav tako naj bi se v družini prepirali zaradi oporoke ustanovitelja Manga.

Pred smrtjo Isaka Andica je bilo njegovo premoženje ocenjeno na približno štiri milijarde evrov.

Jonathan Andic mango isak andic

Vlak trčil v šolski avtobus, najmlajša žrtev stara le 12 let

24ur.com Aretirali sina ustanovitelja Manga: je bil vpleten v smrt očeta?
24ur.com Po smrti milijarderja glavni osumljenec postal njegov sin
24ur.com V Dubrovniku sin ustrelil očeta, nato pa poklical policijo in zbežal
24ur.com Morilčev oče: Zagotovo ga ne bom pokopal, naj ga njegovi kriminalni prijatelji
Moskisvet.com Oče nesrečnega Viljema Julijana razjokal z zapisom
24ur.com V priporu umrl brat osumljenca za umor Danke Ilić, zaslišan tudi oče osumljenca
24ur.com V gorah umrl milijarder Isak Andic: po strmem pobočju zgrmel v jamo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
vizita
Portal
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
V petek bodo pokojnine morda zamujale
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725