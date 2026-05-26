'Obtožbe, da sem ubil očeta, nepravične in neutemeljene'

Jonathan Andic je v odprtem pismu osebju Manga danes sporočil, da bo odstopil s položaja podpredsednika upravnega odbora skupine Mango, da bi se osredotočil na svojo obrambo.

Ocenil je, da je bila "na podlagi delnega, iz konteksta iztrganega in izkrivljenega pogleda oblikovana javna zgodba, ki je ustvarila vtis krivde, ki nima ničesar skupnega z resničnostjo".

"Odločitev sprejemam z žalostjo, a prepričan, da je to najboljše za podjetje in zame. V ta postopek se podajam mirno in odločno, vso svojo energijo pa moram usmeriti v dokazovanje svoje nedolžnosti," je dodal. Obtožbo, da je ubil očeta, je označil za "najhujšo, nepravično in neutemeljeno".

Jonathan Andic, ki je star 45 let, je sicer pred tednom dni plačal varščino v višini milijona evrov, da je lahko zapustil pripor, potem ko je bil kot osumljenec za smrt očeta več ur v policijskem pridržanju.