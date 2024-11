Z debelimi ovojnicami gotovine 'kupoval' ljudi, zaposlenim prisluškoval ...

OGLAS

Jon Brilliant, ki je 18 mesecev delal v Al Fayedovi zasebni pisarni, za BBC razkriva, da ga je pokojni podjetnik zasul s kuvertami, polnimi gotovine, da bi ga tako nadzoroval. Kot opisuje, ga je poskušal imeti v lasti: "In na koncu so me odpustili, ker me ni bilo mogoče kupiti," pravi. Harrods se na njegove trditve ni odzval. Pred tem so sporočili, da so popolnoma zgroženi nad obtožbami o zlorabah in dodali, da gre danes za "zelo drugačno organizacijo, ki jo je nadzoroval Al Fayed".

Mohamed Al Fayed FOTO: AP icon-expand

Tudi Brilliant pravi, da je bil zgrožen, ko je prvič slišal obtožbe, da je Al Fayed zlorabljal na stotine žensk, in pravi, da se vsak dan sprašuje, ali bi moral še kako drugače ukrepati. Manipuliranje z zaposlenimi in nadzorniki Za BBC je spregovoril o nadzoru, odpuščanju in kulturi, ki najvišjim menedžerjem preprečuje zaupanje ali komunikacijo drug z drugim v znani veleblagovnici Harrods. Kot pripoveduje, so zaradi manipuliranja s strani Al Fayeda težje opravljali svojo dolžnost direktorjev in neodvisno presojali ter ocenjevali njegovo moč. Kot primer izpostavi, da tudi zato niso postavljali vprašanj, ki bi jim morda razkrila več o tem, kako je ravnal z ženskami. Upravljavska struktura in kultura sta bili vzpostavljeni, da bi to pred ljudmi, je prepričan Brilliant.Štirje drugi nekdanji direktorji so za BBC anonimno potrdili, da so tudi sami doživljali podobno.