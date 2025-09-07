Svetli način
Tujina

Abramovič pod preiskavo: kaj je izvor njegovega bogastva

07. 09. 2025 09.29

D. S.
24

Nekdanji lastnik nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič je predmet kazenske preiskave oblasti v Jerseyju zaradi obtožb o korupciji in pranju denarja v povezavi z izvorom njegovega bogastva.

Sodniki zveznega kazenskega sodišča v Švici so odredili razkritje dokumentov, ki se nanašajo na več švicarskih bančnih računov, ki jih je zahteval generalni državni tožilec Jerseyja. Otoške oblasti namreč izvajajo obsežno preiskavo o prvotnem izvoru bogastva Romana Abramoviča

V okviru te preiskave so na švicarskih sodiščih odprli več postopkov proti podjetjem, za katera sumijo, da so povezana z ruskim oligarhom. Ta je namreč prav prek Jerseya, ki spada pod britansko krono, a ni del Združenega kraljestva, del svojega premoženja preusmeril na Zahod. 

Otoške oblasti so kmalu po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 zamrznile več kot sedem milijard dolarjev (šest milijard evrov) premoženja, za katerega sumijo, da je povezano z Abramovičem, kot poroča britanski The Guardian.

Preiskovalci na Jerseyju naj bi preiskovali sam izvor njegovih prvih milijonov, ki jih je pridobil med vzponom kapitalizma v Rusiji v 90. letih prejšnjega stoletja in začetku tega stoletja.

Abramovič je prek svojih odvetnikov zanikal obtožbe in vsakršne namige, da bi bil vpleten v kriminalne dejavnosti.

Odvetniki, ki zastopajo vpletena podjetja, so si prizadevali preprečiti objavo dokumentov v zvezi z njihovimi švicarskimi bančnimi računi. Njihova pritožba je bila maja zavrnjena, švicarski sodniki pa so dejali, da je Jersey predložil dovolj dokazov, ki upravičujejo izročitev dokumentov.

Dva vidika preiskave

Iz sodnih dokumentov je razvidno, da je Jersey v Švici vložil zahteve v zvezi z dvema različnima zadevama. 

Prva se je nanašala na domnevno pranje denarja v povezavi z izkupičkom od Abramovičeve prodaje njegovega naftnega in plinskega podjetja Sibneft, ki ga je ruska vlada leta 2005 kupila za 13 milijard dolarjev (11 milijard evrov). V sodbi je navedeno, da naj bi nekdanji lastnik Chelseaja "v 90. letih prejšnjega stoletja izvajal korupcijska plačila", medtem ko je Sibneft gradil veliko skupino za fosilna goriva.

Roman Abramovič
Roman Abramovič FOTO: Profimedia

Druga zadeva se je nanašala na morebitne kršitve sankcij, ki so vključevale prenos sredstev, za katera se sumi, da so povezana z oligarhom, takoj po tem, ko je bil po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 uvrščen na seznam sankcij proti Jerseyju.

Jersey je ena od davčnih oaz, iz katere je Abramovič upravljal svoje bogastvo z uporabo mreže podjetij in skladov, ki so nato nadzorovali podjetja z bančnimi računi v Švici.

Javne informacije o primeru so omejene. Leta 2023 je sodna odločba razkrila, da enota za gospodarski kriminal in zaplembe na Jerseyju preiskuje domnevne kršitve sankcij, vendar ni omenila nobene preiskave v zvezi s Sibneftom.

Čeprav švicarske odločbe zakrivajo imena, pa razkrivajo druge podrobnosti o strankah in okoliščinah. Sodniki so se odločili, da se te podrobnosti lahko razkrijejo, ker je bil obstoj postopka proti Abramoviču javnosti že znan.

Abramovič, sirota iz republike Komi na zamrznjenem severu Rusije, se je povzpel od mehanika do trgovca z nafto in plinom ter lastnika podjetja z dovoljenji za izkoriščanje nekaterih najdragocenejših ruskih zalog plina.

Leta 2005 je ruski vladi prodal svoj kontrolni delež v Sibneftu. Posel ga je izstrelil med svetovne bogataše. Izkupiček pa je bil osnova njegovega bogastva, denar je nato vlagal v nogometni klub Chelsea, nove poslovne podvige, sklade, luksuzne nepremičnine in zbirko sodobne evropske umetnosti.

abramovič rusija oligarh tožba švica jersey
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
07. 09. 2025 11.39
Kaj je izvor? Nč posebnega, zadnh 30 let je vsak dan hodu na šiht za povprečno rusko plačo in pridno šparu zravn. Cegu na cegu palača pravjo, anede?
ODGOVORI
0 0
Rookoko
07. 09. 2025 11.05
+7
Ursule ne bodo preiskali?
ODGOVORI
9 2
Aijn Prenn
07. 09. 2025 11.19
-4
Če bo naredila kaj takega, ba bi bilo treba, sem prepričan, da jo bodo.
ODGOVORI
1 5
mario7
07. 09. 2025 11.36
Kaj še ni naredila? Je že pokazala sns–e?
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
07. 09. 2025 10.58
+8
A ni janša tudi začel bogateti od leta 1991 dalje.in je danes najbogatejši slovenski " kriminalec"
ODGOVORI
11 3
Victoria13
07. 09. 2025 11.28
+0
Jankoviča si poglej!
ODGOVORI
1 1
bandit1
07. 09. 2025 10.56
+6
Ja pa s čim se nekateri obremenjujete. Ta jih ima še za naslednjih 5 rodov, kot tisti ki imajo v GB gradove, princi in princeze, vojvode in vojvodinje ki v življenju niso sani lopatke dvignili.
ODGOVORI
6 0
Prokleta Zima
07. 09. 2025 10.56
-6
Ko mu pogledaš oči bi rekel, da je še za slamnateka lastnika premoženja prebutast.
ODGOVORI
1 7
gozdar1
07. 09. 2025 10.49
+0
Zakaj ruske elite šred domačo javnostjo pluvajo po zahodu same s svojimi družinami pa na zahodu.
ODGOVORI
4 4
Wolfan muca ne grize srebrni
07. 09. 2025 10.50
-4
Res je
ODGOVORI
1 5
borjac
07. 09. 2025 10.45
+6
Ko je nosil na zahod težke milijarde iz Rusije , reševal propadle nogometne klube in z njimi osvojil vse kar se je dalo , je bil v redu , sedaj pa preiskave o pranju denarja itd. ..... sicer pa če je pral denar , je z njim pralo denar kar nekaj zahodnih milijarderjev , ti pa so sami poštenjaki ???
ODGOVORI
12 6
Pujček
07. 09. 2025 10.31
+8
Pravico da krade ima samo jamerika, pa Eu, če jim jamerika ukaže. Patetika ob propadu stare celine.
ODGOVORI
11 3
Wolfan muca ne grize srebrni
07. 09. 2025 10.50
-6
Pomiri se saj bo.
ODGOVORI
1 7
Magic-G-spot
07. 09. 2025 10.29
+4
Ukradli so mu denar zdaj pa zelijo zakonsko naredit, da to ni bila kraja. Evropska fasisticna greznica nima mej.
ODGOVORI
10 6
xxman.y
07. 09. 2025 10.44
-2
Presel se v Rusijo, kdo ti brani? Pa tam pametuj po netu takole in govori čez oblast. Pa boš videl kje je v resnici greznica. Takim kot si ti je pri nas še preveč lepo...
ODGOVORI
5 7
traparija
07. 09. 2025 10.28
-6
ruska plemena nimajo kaj delat na civilziranem zahodu. naj imajo svojo tako imenovano tradicijo in vrednote lepo pri sebi doma, zahod pa naj pustijo lepo pri miru, če že imajo tolk za povedat ćez zahod. na kitajsko naj grejo, ne na zahod.
ODGOVORI
4 10
chetnik voivode
07. 09. 2025 10.39
+0
aj na pašnik, @ovčićaaa.
ODGOVORI
5 5
xxman.y
07. 09. 2025 10.42
-3
Kakšna ovca šele moraš biti da nasedaš ruski propagandi...
ODGOVORI
3 6
borjac
07. 09. 2025 10.46
-2
Pišeš traparije .
ODGOVORI
1 3
TITSTILLIDIE
07. 09. 2025 10.24
+5
vedno iste zgodbe in isti konci...🤢🤢🤢🤦‍♀️
ODGOVORI
5 0
mario7
07. 09. 2025 10.20
+10
Kdaj se bo kaj pisalo o ukrajinskih bogataših, kateri paradirajo z svojimi dragimi avti tudi po Sloveniji?
ODGOVORI
14 4
Victoria13
07. 09. 2025 11.35
+1
Povprečna plača v Urajini pred vojno je bila 450 eurov. Kako imajo lahko avtomobile vrede več kot 100000 eur, če ne od kriminala? A jih kdo pri nas preverja kdo so?
ODGOVORI
1 0
Andrej4567
07. 09. 2025 10.20
+4
Ojej, sledi padec z 12. nadstropja...
ODGOVORI
6 2
