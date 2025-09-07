Abramovič pod preiskavo: kaj je izvor njegovega bogastva

Sodniki zveznega kazenskega sodišča v Švici so odredili razkritje dokumentov, ki se nanašajo na več švicarskih bančnih računov, ki jih je zahteval generalni državni tožilec Jerseyja. Otoške oblasti namreč izvajajo obsežno preiskavo o prvotnem izvoru bogastva Romana Abramoviča.
V okviru te preiskave so na švicarskih sodiščih odprli več postopkov proti podjetjem, za katera sumijo, da so povezana z ruskim oligarhom. Ta je namreč prav prek Jerseya, ki spada pod britansko krono, a ni del Združenega kraljestva, del svojega premoženja preusmeril na Zahod.
Otoške oblasti so kmalu po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 zamrznile več kot sedem milijard dolarjev (šest milijard evrov) premoženja, za katerega sumijo, da je povezano z Abramovičem, kot poroča britanski The Guardian.
Preiskovalci na Jerseyju naj bi preiskovali sam izvor njegovih prvih milijonov, ki jih je pridobil med vzponom kapitalizma v Rusiji v 90. letih prejšnjega stoletja in začetku tega stoletja.
Abramovič je prek svojih odvetnikov zanikal obtožbe in vsakršne namige, da bi bil vpleten v kriminalne dejavnosti.
Odvetniki, ki zastopajo vpletena podjetja, so si prizadevali preprečiti objavo dokumentov v zvezi z njihovimi švicarskimi bančnimi računi. Njihova pritožba je bila maja zavrnjena, švicarski sodniki pa so dejali, da je Jersey predložil dovolj dokazov, ki upravičujejo izročitev dokumentov.
Dva vidika preiskave
Iz sodnih dokumentov je razvidno, da je Jersey v Švici vložil zahteve v zvezi z dvema različnima zadevama.
Prva se je nanašala na domnevno pranje denarja v povezavi z izkupičkom od Abramovičeve prodaje njegovega naftnega in plinskega podjetja Sibneft, ki ga je ruska vlada leta 2005 kupila za 13 milijard dolarjev (11 milijard evrov). V sodbi je navedeno, da naj bi nekdanji lastnik Chelseaja "v 90. letih prejšnjega stoletja izvajal korupcijska plačila", medtem ko je Sibneft gradil veliko skupino za fosilna goriva.
Druga zadeva se je nanašala na morebitne kršitve sankcij, ki so vključevale prenos sredstev, za katera se sumi, da so povezana z oligarhom, takoj po tem, ko je bil po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 uvrščen na seznam sankcij proti Jerseyju.
Jersey je ena od davčnih oaz, iz katere je Abramovič upravljal svoje bogastvo z uporabo mreže podjetij in skladov, ki so nato nadzorovali podjetja z bančnimi računi v Švici.
Javne informacije o primeru so omejene. Leta 2023 je sodna odločba razkrila, da enota za gospodarski kriminal in zaplembe na Jerseyju preiskuje domnevne kršitve sankcij, vendar ni omenila nobene preiskave v zvezi s Sibneftom.
Čeprav švicarske odločbe zakrivajo imena, pa razkrivajo druge podrobnosti o strankah in okoliščinah. Sodniki so se odločili, da se te podrobnosti lahko razkrijejo, ker je bil obstoj postopka proti Abramoviču javnosti že znan.
Abramovič, sirota iz republike Komi na zamrznjenem severu Rusije, se je povzpel od mehanika do trgovca z nafto in plinom ter lastnika podjetja z dovoljenji za izkoriščanje nekaterih najdragocenejših ruskih zalog plina.
Leta 2005 je ruski vladi prodal svoj kontrolni delež v Sibneftu. Posel ga je izstrelil med svetovne bogataše. Izkupiček pa je bil osnova njegovega bogastva, denar je nato vlagal v nogometni klub Chelsea, nove poslovne podvige, sklade, luksuzne nepremičnine in zbirko sodobne evropske umetnosti.
