Abramovič pod preiskavo: kaj je izvor njegovega bogastva

Sodniki zveznega kazenskega sodišča v Švici so odredili razkritje dokumentov, ki se nanašajo na več švicarskih bančnih računov, ki jih je zahteval generalni državni tožilec Jerseyja. Otoške oblasti namreč izvajajo obsežno preiskavo o prvotnem izvoru bogastva Romana Abramoviča.

V okviru te preiskave so na švicarskih sodiščih odprli več postopkov proti podjetjem, za katera sumijo, da so povezana z ruskim oligarhom. Ta je namreč prav prek Jerseya, ki spada pod britansko krono, a ni del Združenega kraljestva, del svojega premoženja preusmeril na Zahod.

Otoške oblasti so kmalu po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 zamrznile več kot sedem milijard dolarjev (šest milijard evrov) premoženja, za katerega sumijo, da je povezano z Abramovičem, kot poroča britanski The Guardian.

Preiskovalci na Jerseyju naj bi preiskovali sam izvor njegovih prvih milijonov, ki jih je pridobil med vzponom kapitalizma v Rusiji v 90. letih prejšnjega stoletja in začetku tega stoletja.

Abramovič je prek svojih odvetnikov zanikal obtožbe in vsakršne namige, da bi bil vpleten v kriminalne dejavnosti.

Odvetniki, ki zastopajo vpletena podjetja, so si prizadevali preprečiti objavo dokumentov v zvezi z njihovimi švicarskimi bančnimi računi. Njihova pritožba je bila maja zavrnjena, švicarski sodniki pa so dejali, da je Jersey predložil dovolj dokazov, ki upravičujejo izročitev dokumentov.