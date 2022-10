Obtožena ruska novinarka pobegnila iz hišnega pripora

Avgusta pridržano rusko novinarko Marino Ovsjanikovo so oblasti avgusta obtožile širjenja lažnih informacij o ruski vojski. Takrat so ji odredile dvomesečni hišni pripor, zaradi obtožb ji grozi do deset let zapora. V hišnem priporu bi morala ostati do 9. avgusta, a je v nedeljo skupaj s svojo hčerko območje svojega pripora zapustila.