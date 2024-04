Obtoženemu nabave orožja za teroristični napad v Strasbourgu 30 let zapora

Sodišče v Parizu je obtoženemu, da je priskrbel orožje za izvedbo terorističnega napada na božičnem sejmu v Strasbourgu decembra 2018, izreklo kazen 30 let zapora. Dvema, ki naj bi pomagala pri nabavi orožja, a naj ne bi vedela za načrt za napad, pa je prisodilo štiri in pet let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije.