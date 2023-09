Obtoženi senator na spletu iskal podatke, koliko je vreden kilogram zlata

Senator iz New Jerseyja Robert Menendez je v ponedeljek stopil pred kamere in prvič javno komentiral obtožnico, ki ga med drugim bremeni prejemanja podkupnin.

Zvezni agenti, ki so lani preiskali njegov dom, so našli več kot 480.000 dolarjev (453.000 evrov) gotovine, skrite v kuvertah, jaknah, omarah in sefu, poleg tega pa še 13 zlatih palic. Dodatnih 70.000 dolarjev (66.000 evrov) so odkrili v bančnem sefu Menendezove žene Nadine.