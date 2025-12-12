Svetli način
Obtoženi umora Charlieja Kirka prvič na sodišču

Salt Lake City, 12. 12. 2025 09.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
10

Tyler Robinson, obtožen umora konzervativnega aktivista Charlieja Kirka, se je prvič osebno pojavil na sodišču v Utahu. Tožilstvo obtožuje Robinsona za smrtonosni strel med Kirkovim javnim dogodkom in vztraja pri smrtni kazni za storilca.

Na sodišču v Utahu se je v sredo prvič osebno pojavil Tyler Robinson, ki mu tožilci očitajo, da je s strelom v vrat ubil 31-letnega Charlieja Kirka, konzervativnega aktivista in znanega podpornika Donalda Trumpa. Robinson, ki je bil doslej na zaslišanja pripeljan prek video- ali avdiopovezave iz zapora, je tokrat, kot poroča Sky News, stopil pred sodnika v lisicah, oblečen v srajco, kravato in hlače.

Do streljanja je prišlo med Kirkovo serijo dogodkov "prove me wrong", kjer je razpravljal o družbeno občutljivih temah, tokrat o množičnih streljanjih. Viralni videoposnetek prikazuje Kirka, kako po strelu instinktivno dvigne roko, medtem ko mu kri teče z leve strani vratu. Umrl je kmalu zatem. Tožilci opozarjajo, da je izstrelek nevarno zletel mimo več drugih ljudi, tudi osebe, ki je Kirka spraševala na odru.

Septembrska obtožnica vključuje domnevno obremenilna sporočila med Robinsonom in njegovim sostanovalcem po Kirkovi smrti. Robinsonovi odvetniki in šerifov urad okrožja Utah zahtevajo prepoved kamer v sodni dvorani, medtem ko Erika Kirk, vdova pokojnega, vztraja pri popolni preglednosti postopka.

Sodnik Tony Graf je že priznal, da primer privablja izjemno pozornost javnosti, in sprejel več ukrepov za zaščito obdolženčeve domneve nedolžnosti pred sojenjem. Odločitev o medijski prisotnosti v dvorani še ni dokončna.

Tyler Robinson Charlie Kirk umor Utah
Lahko Ukrajinci ohromijo 'ruski energetski bankomat'?

Tajska in Kambodža že peti dan v spopadih, na vezi s Tajsko Rubio

KOMENTARJI (10)

dober dan
12. 12. 2025 10.25
Za njegovim umorom stoji izrael ne pa nek ekstremni levičar
ODGOVORI
0 0
proofreader
12. 12. 2025 10.21
+0
Pri nas levičarji ves čas grozijo, tudi tukaj v komentarjih.
ODGOVORI
1 1
Bombardirc1
12. 12. 2025 10.25
Kaj je plaçançek, si že natipkal prvih sto komentarjev? Dan je še dolg...
ODGOVORI
0 0
proofreader
12. 12. 2025 10.18
+0
Levičarji pač nimajo argumentov. Vsi socialistični eksperimenti so propadli.
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
12. 12. 2025 10.05
-2
Njegova vdova bi rada še kaj več iztržila iz njegove smrti.
ODGOVORI
5 7
Zmaga Ukrajini
12. 12. 2025 10.05
-3
Očitno zanjo samo pogreb na stadionu ne bo dovolj...
ODGOVORI
4 7
konc
12. 12. 2025 10.10
+5
Ja, nekatere stvari so pač nedosegljive. Tako kot zmaga Ukrajine :D :D :D
ODGOVORI
6 1
konc
12. 12. 2025 10.04
-4
Tipični libtard lewak, ki mu je zmanjkalo argumentov in bi se potem ves zafrustriran streljal, ker ni po njegovo. Temu revčku v otroštvu ni nihče rekel ne, to je pa rezultat.
ODGOVORI
4 8
Zmaga Ukrajini
12. 12. 2025 10.07
-2
V bistvu je pa isti rovtar kot ti in tvoji - skratka DESNUH!🤣
ODGOVORI
5 7
konc
12. 12. 2025 10.09
+0
Zmagica, kdaj bo dejansko zmaga v tisti tvoji vukojebšni? Ti jaz povem, NIKOLI!
ODGOVORI
3 3
