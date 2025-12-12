Obtoženi umora Charlieja Kirka prvič na sodišču

Na sodišču v Utahu se je v sredo prvič osebno pojavil Tyler Robinson, ki mu tožilci očitajo, da je s strelom v vrat ubil 31-letnega Charlieja Kirka, konzervativnega aktivista in znanega podpornika Donalda Trumpa. Robinson, ki je bil doslej na zaslišanja pripeljan prek video- ali avdiopovezave iz zapora, je tokrat, kot poroča Sky News, stopil pred sodnika v lisicah, oblečen v srajco, kravato in hlače.

Do streljanja je prišlo med Kirkovo serijo dogodkov "prove me wrong", kjer je razpravljal o družbeno občutljivih temah, tokrat o množičnih streljanjih. Viralni videoposnetek prikazuje Kirka, kako po strelu instinktivno dvigne roko, medtem ko mu kri teče z leve strani vratu. Umrl je kmalu zatem. Tožilci opozarjajo, da je izstrelek nevarno zletel mimo več drugih ljudi, tudi osebe, ki je Kirka spraševala na odru.