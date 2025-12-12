Obtoženi umora Charlieja Kirka prvič na sodišču

Na sodišču v Utahu se je v sredo prvič osebno pojavil Tyler Robinson, ki mu tožilci očitajo, da je s strelom v vrat ubil 31-letnega Charlieja Kirka, konzervativnega aktivista in znanega podpornika Donalda Trumpa. Robinson, ki je bil doslej na zaslišanja pripeljan prek video- ali avdiopovezave iz zapora, je tokrat, kot poroča Sky News, stopil pred sodnika v lisicah, oblečen v srajco, kravato in hlače.
Do streljanja je prišlo med Kirkovo serijo dogodkov "prove me wrong", kjer je razpravljal o družbeno občutljivih temah, tokrat o množičnih streljanjih. Viralni videoposnetek prikazuje Kirka, kako po strelu instinktivno dvigne roko, medtem ko mu kri teče z leve strani vratu. Umrl je kmalu zatem. Tožilci opozarjajo, da je izstrelek nevarno zletel mimo več drugih ljudi, tudi osebe, ki je Kirka spraševala na odru.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Septembrska obtožnica vključuje domnevno obremenilna sporočila med Robinsonom in njegovim sostanovalcem po Kirkovi smrti. Robinsonovi odvetniki in šerifov urad okrožja Utah zahtevajo prepoved kamer v sodni dvorani, medtem ko Erika Kirk, vdova pokojnega, vztraja pri popolni preglednosti postopka.
Sodnik Tony Graf je že priznal, da primer privablja izjemno pozornost javnosti, in sprejel več ukrepov za zaščito obdolženčeve domneve nedolžnosti pred sojenjem. Odločitev o medijski prisotnosti v dvorani še ni dokončna.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.