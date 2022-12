Obtoženim v povezavi s terorističnim napadom v Nici od dveh do 18 let zapora

Sojenje osmerici za napad, ki se zgodil 14. julija 2016, se je začelo 5. septembra letos. Sedem moških in ena ženska so bili obtoženi različnih kaznivih dejanj, od zavedanja namer napadalca do logistične podpore in dobave orožja.

Dva moška izmed sedmerice obtoženih je danes doletela najstrožja kazen 18 let za zapahi, ker sta napadalcu, 31-letnem Francozu tunizijskega porekla Mohamedu Lahouaieju Bouhlelu, pomagala pripraviti napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalca je policija po štirih minutah divjanja po obmorskem nasipu ob Angleški promenadi ustrelila. Odgovornost za napad je kmalu zatem prevzela Islamska država (IS), čeprav preiskovalci niso našli povezave med to organizacijo in napadalcem.