Ovadili 53-letnika, ki je zapeljal v množico v Liverpoolu

53-letni Paul Doyle iz območja West Derby v Liverpoolu je obtožen naklepne povzročitve hude telesne poškodbe, povzročitve telesne poškodbe z namenom povzročitve hude telesne poškodbe, poskusa povzročitve hude telesne poškodbe in nevarne vožnje, je sporočila policija iz Merseysidea.

Pred preiskovalnega sodnika v Liverpoolu naj bi stopil v petek, poroča Sky News.

Glavna tožilka, Sarah Hammond, je na četrtkovi novinarski konferenci povedala, da je preiskava v zgodnji fazi in da pregledujejo "ogromno količino dokazov". "To vključuje več videoposnetkov in številne izjave prič. Pomembno je zagotoviti, da vsaka žrtev dobi pravico, ki si jo zasluži," je dejala tožilka.

V ponedeljek se je v središču Liverpoola zbralo na tisoče nogometnih navijačev, ki so proslavljali, da je Liverpool osvojil naslov prvakov angleške Premier lige. A proslavljanje je bilo kruto prekinjeno, ko je na ulici Water Street v množico navijačev zapeljal avtomobil.