Obtožili okoljska aktivista, ki sta se prilepila na Van Goghovo sliko

Soobtoženi 22-letni Louis McKechnie , ki bo moral za zapahe za tri tedne, je med protestno akcijo povedal, da je kot otrok skupaj s svojim očetom občudoval sliko, na katero se je prilepil. "Še vedno imam rad to sliko, vendar imam še raje svoje prijatelje in družino ter naravo," je takrat dejal McKechnie. Proti njemu so sicer umaknili obtožbo zaradi domnevnega odvračanja pozornosti varnostnikov. Po poročanju britanskih medijev so ga kaznovali tudi z denarno kaznijo, ker se ni pojavil na sodišču.

"Slika ima pomembno zgodovinsko in umetniško vrednost in menim, da je škoda velika," je dejala sodnica Neeta Minhas , poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Just Stop Oil je stopila v bran aktivistoma. Kot so sporočili, je umetnost treba varovati in ceniti, a odločitev britanske vlade, da nadaljuje z novimi projekti fosilnih goriv, pomeni uničenje "naše celotne kulture in prihodnosti mladih, ki so se odločili za ukrepanje". Napovedali so tudi, da bodo nadaljevali z nenasilnim odporom.

Nedavni protesti okoljskih aktivistov nad različnimi umetniškimi deli po svetu veljajo za radikalne, a so deležni velike pozornosti. Okoljski aktivisti se že več tednov vedno znova prilepijo na umetniška dela ali jih obmetavajo s paradižnikovo juho in pire krompirjem. Zagovorniki protestov govorijo o taktiki šoka, s katero želijo okrepiti osveščenost o podnebni krizi. Za nasprotnike so to vandalska dejanja proti umetniškim delom, pogosto vredna več milijonov evrov.