Obtožili osumljenca kraje draguljev iz pariškega Louvra

Devetih kosov nakita iz 19. stoletja medtem še niso našli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis. Operacija za njuno prijetje se je, kot je nedavno poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, začela nenadoma, potem ko so preiskovalci, ki so osumljena spremljali več dni, ugotovili, da namerava eden od njiju pobegniti v tujino, domnevno v Alžirijo.

Sledili naj bi mu in ga aretirali na letališču Roissy-Charles de Gaulle, takoj zatem pa prijeli sostorilca, prav tako na območju Pariza. Oba naj bi bila policiji znana po tatvinah iz preteklosti. Preiskava se nadaljuje, da bi identificirali druge sostorilce in organizacijo, ki stoji za krajo.