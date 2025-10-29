Svetli način
Tujina

Obtožili osumljenca kraje draguljev iz pariškega Louvra

Pariz, 29. 10. 2025 19.46 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
1

Moška, ki ju je francoska policija prijela zaradi nedavne kraje kronskih draguljev iz muzeja Louvre, bosta obtožena organizirane kraje in sodelovanja v hudodelski združbi, saj sta "deloma priznala obtožbe", je povedala pariška tožilka Laure Beccuau. Za prvo kaznivo dejanje jima grozi 15-letna, za drugo pa 10-letna zaporna kazen.

Ogrlica in uhani iz kompleta nakita cesarice Marije Luize
Ogrlica in uhani iz kompleta nakita cesarice Marije Luize FOTO: Profimedia

Devetih kosov nakita iz 19. stoletja medtem še niso našli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis. Operacija za njuno prijetje se je, kot je nedavno poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, začela nenadoma, potem ko so preiskovalci, ki so osumljena spremljali več dni, ugotovili, da namerava eden od njiju pobegniti v tujino, domnevno v Alžirijo.

Sledili naj bi mu in ga aretirali na letališču Roissy-Charles de Gaulle, takoj zatem pa prijeli sostorilca, prav tako na območju Pariza. Oba naj bi bila policiji znana po tatvinah iz preteklosti. Preiskava se nadaljuje, da bi identificirali druge sostorilce in organizacijo, ki stoji za krajo.

Preberi še V Parizu prijeli dva osumljena za krajo draguljev iz Louvra

Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno s pomočjo transportne lestve in rezalne opreme. Rop je trajal le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet draguljev. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije, ki je padla na tla in se poškodovala. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.

Več deset vodij muzejev po svetu je v odprtem pismu, objavljenem v ponedeljek v reviji Le Monde, izrazilo solidarnost z muzejem Louvre. "Naše institucije niso imune na brutalnost sveta," so zapisali in poudarili, da so muzeji vse pogosteje tarče napadov. Izrazili so podporo direktorici muzeja Louvre Laurence des Cars in stopili v bran pariški instituciji kot odprtemu in dostopnemu prostoru.

Preberi še Vodje muzejev podprle Louvre: 'Naše institucije niso imune na brutalnost sveta'
Louvre Pariz tatvina dragulji policija
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
29. 10. 2025 20.30
+1
Za nacionalno sramoto je potrebno hitro določit krivce. Ko jim pa cerkve gorijo pa ni pomembno.
ODGOVORI
1 0
