Pravica za Harryja: Obtožili ženo ameriškega diplomata

Harryjeva mati Charlotte Charles, pravni zastopnik družine Radd Seiger in Harryjev oče Tim Dunn so se odzvali na novico o obtožnici.

"Nikoli ne bi mogla biti resnično mirna, če ne bi mogla izpolniti obljube, ki sem jo dala," je dejala Charlesova. Tudi Harryjev oče je izjemno zadovoljen, da sta uspela voznico pripeljati pred roko pravice. "To je to, neverjetno. To je res neverjetno. Pravica," je po poročanju Sky Newsa dejal Dunn. "Karkoli se bo zdaj zgodilo, ni pomembno, dosegli smo, kar smo želeli," je še dodal.

"Izpolnila sem obljubo enemu od svojih otrok, obljubo, ki sem jo dala, da bomo dosegli pravico," je dejala mama preminulega motorista. Po smrti sina in po tem, ko so izvedeli, da je voznica lahko s kraja nesreče odkorakala in se sklicevala na diplomatsko imuniteto, je namreč družina prepričana, da ji bo le pravica prinesla prepotrebni mir.

Ko sta Charlotte Charles in Tim Dunn , starša 19-letnega Harryja Dunna , izvedela novico, da je proti voznici vložena obtožnica, sta bruhnila v jok. To so bile solze olajšanja, saj sta dosegla pomemben korak za pravico za njunega sina.

Zahtevali bodo izročitev voznice, ZDA temu niso naklonjene

Britansko tožilstvo je zdaj kot kaže zbralo dovolj dokazov, da je vložilo obtožnico proti Anne Sacoolas. Obtožnica jo bremeni povzročitve smrti zaradi nevarne vožnje. Voznico so britanske oblasti preko njenih odvetnikov obvestile o obtožnici ter o tem, da bodo od ZDA zahtevali njeno izročitev Združenemu kraljestvu. "Po nesreči Harryja Dunna v Northamptonshiru je Kraljeva tožilska služba danes pooblastila policijo v Northamptonshiru, da Anno Sacoolas obtoži povzročitve smrti zaradi nevarne vožnje," so sporočili iz tožilstva. Družina je bila med prvimi, ki je izvedela za obtožnico, šele nato so o tem obvestili tudi britansko notranje in zunanje ministrstvo.

Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve je v odzivu na obtožnico in zahtevo po izročitvi zapisalo, da bi bila njena izročitev Združenemu kraljestvu huda zloraba. "Uporaba sporazuma o izročitvi za to, da bi prisilili soprogo nekdanjega diplomata k vrnitvi, bi pomenil neverjetno zaskrbljujoč precedens," so sporočile ZDA. Njen odvetnik pa je dejal, da se Sacoolasova prostovoljno ne bo vrnila v Združeno kraljestvo, kjer ji grozi morebitna zaporna kazen.

Voznica je trenutno še vedno v ZDA, kamor se je zatekla kmalu po nesreči, saj se je sklicevala na diplomatsko imuniteto. Kljub številnim pozivom, naj se vrne v Veliko Britanijo na zaslišanje, tega ni storila. Hrbet ji je ščitil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je starša sprejel v Beli hiši in jih razjezil, ker je hkrati tja povabil tudi voznico in želel urediti srečanje med njimi. Družina je srečanje pod takšnimi okoliščinami zavrnila. V ZDA se je nato odpravila kar britanska policija, ki se je z voznico pogovorila.

'Premikali smo nebo in zemljo'

"To je vsekakor velik dan za to družino. Pred nekaj meseci jim je policija v Northamptonshiru dejala, da je manj kot en odstotek verjetnosti, da bi kdorkoli odgovarjal za to tragedijo," je novico komentiral pravni zastopnik družine Radd Seiger. "Kot ste videli, smo premikali nebo in zemljo, tako tukaj v Londonu, kot v Washingtonu, da bi dočakali ta dan," je dodal. Družina je pred časom sprožila tudi pravni postopek proti zunanjemu ministru Dominicu Raabu, ker je odobril diplomatsko imuniteto voznici, saj so se pojavljale informacije, da ji ta morda sploh ni pripadala.

Prometna nesreča se je zgodila konec avgusta v bližini ameriške obveščevalne baze RAF Croughton v Northamptonshiru. Povzročila jo je voznica, ko je iz baze zapeljala v nasprotno smer. Pri tem je čelno trčila v motorista Harryja, ki se je takrat pravilno pripeljal po cesti. Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel, je 19-letnik kmalu po nesreči umrl.