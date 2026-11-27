Kot je danes sporočilo tožilstvo v Gradcu, naj bi se 50-letnik z avstrijske Koroške 27. julija lani med racijo blizu muzeja oziroma spominskega obeležja Peršman upiral pregledu voznika in vozila. Moški naj bi nenadoma pospešil in z vozilom zapeljal proti dvema policistoma, ki sta morala odskočiti vstran. Moškega je policija uspela ustaviti šele po dveh kilometrih vožnje. Ko mu je policist skušal preprečiti nadaljevanje vožnje, ga je moški udaril v zgornji del telesa.

Po navedbah tožilstva v Gradcu je moški proti policistom vložil ovadbo zaradi zlorabe uradnega položaja, češ da so ga pregledu voznika in vozila podvrgli z namenom nadlegovanja. Navedel je še, da so mu zavrnili izvedbo uradnega postopka v slovenskem jeziku ter da so ga brez opozorila z uporabo prisilnih sredstev prijeli in nasilno vrgli na tla. Pri tem naj bi utrpel poškodbe.

Policija po drugi strani trdi, da so moškemu ponudili pomoč tolmača in da je med poskusom legitimiranja samovoljno odšel, zaradi česar naj bi bila aretacija dopustna in sorazmerna. Predhodni postopek proti policistom zaradi zlorabe uradnega položaja je bil zato ustavljen.

Po navedbah tožilstva ta primer ni neposredno povezan s preiskavo sporne policijske racije na protifašističnem taboru. Trije visoki policijski uradniki, ki so bili na različne načine vpleteni v intervencijo oziroma so pri njej sodelovali, so osumljeni zlorabe uradnega položaja. Intervencijo v taboru naj bi sprožili, dopustili oziroma izvedli brez ustrezne pravne podlage. Preiskava v tej zadevi še ni zaključena, so po poročanju agencije APA še sporočili s tožilstva v Gradcu.

Posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva je v poročilu oktobra lani ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, a da ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman na nekdanji domačiji, kjer so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin.