Prestižno institucijo, ki stoji za Nobelovo nagrado za mir, so močno prizadeli naraščajoči stroški in zmanjšanje financiranja, poslabšali pa so jo stroški vodenja njenih velikih in starih pisarn, poročajo lokalni mediji. Prišlo je celo tako daleč, da so si knjižničarke na Nobelovem inštitutu v Oslu zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nadele vrtnarske rokavice in po odpuščanju vrtnarjev skrbele za vrtove. Potem pa je priskočil na pomoč prijazni sosed, ki je plačal stroške vrtnarjenja, tako da lahko zdaj knjižničarke opravljajo zgolj svoje delo.

Ker se je od devetdesetih let prejšnjega stoletja število zaposlenih zmanjšalo z osem na pet, se inštitut zdaj za podporo obrača na norveški parlament, kar vzbuja zaskrbljenost glede neodvisnosti institucije. "V zadnjih 20 letih so se naši prihodki zmanjšali, stroški pa še naprej naraščali," je povedal direktor Nobelovega inštituta Olav Njølstad. "Brez dodatnega dohodka bo naš denarni tok izčrpan v dveh ali treh letih," je povedal iz svoje pisarne, obložene z zgodovinskimi knjigami o Adolfu Hitlerju in hladni vojni.