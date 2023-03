Obudili idejo o mostu na Sicilijo. Bo tokrat megalomanski projekt zaživel?

Desna koalicija pod vodstvom Giorgie Meloni meni, da je most kljub dvomom o izvedljivosti projekta ter pomislekom o vplivu na okolje in stroških ključnega pomena za krepitev vpliva Italije v regiji in oživitev gospodarstva na revnejšem jugu države. Po besedah ministra za promet Mattea Salvinija bo 3,2 kilometra dolg most "paradni konj italijanskega inženirstva".

Zamisel o gradnji mostu ni nova, saj sega še v čase starih Rimljanov, vendar so sodobni poskusi, da bi zagnali projekt, vselej propadli zaradi visokih stroškov gradnje in izzivov pri postavitvi strukture med Messino na Siciliji in Reggio Calabrio na potresno ogroženem območju. Zadnji projekt, ki sega v leto 2011, bo prilagojen "novim tehničnim, varnostnim in okoljskim standardom", je še povedal Salvini.

Nekdanji premier Silvio Berlusconi, čigar vlada je pred leti projekt močno podpirala, je v četrtek dejal, da bo tak inženirski podvig "povezal Sicilijo ne le s Kalabrijo, ampak z Italijo in celotno Evropo". Gradnja bi se lahko začela sredi leta 2024, je še dejal Berlusconi, čigar stranka Naprej Italija je del vladne koalicije.