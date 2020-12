Ameriški povolilni vrtinci: Podpihovanje nasilja in pozivi k prevratu

Za uradno govornico predsednika države, obdan z zastavo s predsedniškim pečatom je razglasil, da je volilni sistem države tarča "koordiniranega napada in obleganja" ter zagotovil, da je njegov poraz proti demokratu Joeu Bidnu "statistično nemogoč". Razvlečen in prepirljiv monolog, ki ga je Trump označil za svoj "morda najbolj pomemben govor do sedaj", je bolj kot karkoli drugega pokazal na vse večji obup ob brezupnem prizadevanju za preobrnitev poraza v zmago. V venček je povezal vse trditve, ki so jih zadnje štiri tedne širili njegovi odvetniki in z njimi zasipali sodišča, a so bile vse razkrinkane kot neresnične ali po hitrem postopku zavrnjene, ker jih ni podpiral niti en dokaz. Tako je ponovil, da so "koruptivne sile" glasovalne skrinjice napolnile z izgoljufanimi glasovnicami, prevara naj bi bila množična, "na ravni, kot ji še nismo bili priča". Vrhovno sodišče ZDA je pozval "naj naredi, kar je prav za našo državo", to po njegovem vključuje izločitev na stotisoče glasovnic, tako da "bom zlahka zmagal v vseh zveznih državah". Sporočilo kaže, da kljub začetku postopka za prenos oblasti, njegova mirna izpeljava še zdaleč ni zagotovljena.



Temna senca zavrnitve

Video nagovor je bila spletna ponovitev njegovih volilnih zborovanj, tako po širokem tavanju od teme do teme, kot po tem, da je bil ventil za jezo in razočaranje. Opremil se je s pripomočki, kot denimo grafom s potekom preštevanja glasovnic v Wisconsinu, na katerem se sredi noči s 3. na 4. november pojavi velik priliv glasov (velika večina za Bidna). Za Trumpa je to znak goljufije, za razumne le vpis izidov iz okrožja Milwaukee, daleč najbolj poseljenega dela zvezen države. Kar so dokumentirali tudi mediji, ko so takrat posneli prihod vodje tamkajšnje volilne komisije na sodišče. Njegovi odvetniki so v torek na vrhovnem sodišču Wisconsina zahtevali, naj zavrne 221.000 glasovnice iz dveh močno demokratskih okrajev, Milwaukee in Dane, kar je po besedah denokratskega guvernerja Wisconsina Tonyja Eversa "šokanten in sramoten napad na demokracijo". Še posebej, ker bi enaki očitki, kot jih predsednikov tabor navaja za menda sporni okrožji, potem morali veljati tudi za ostalih 70 volilnih okrožij, a tam ne spodbijajo rezultata, saj je v večini zmagal Trump.